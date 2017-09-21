Ведущая сила на поле брани

Менялись времена, совершенствовалось вооружение, рождались новые приемы воору­женной борьбы… Но матушке-пехоте приходилось всегда выносить основную тяжесть боев. Можно было деморализовать противника массированными ударами с воздуха, подавить силой артиллерийского огня, насквозь пронзить танковыми клиньями — но территория лишь тогда считалась завоеванной, когда на нее ступала нога пехотинца…

Современная пехота передвигается на колесах и гусеницах, прикрыта броней, оснащена эффективным вооружением. Значительно расширился круг задач, которые приходится решать ей в бою. Не зря пехотинцев именуют теперь мотострелками.

Наш сегодняшний рассказ — о тех, кто решил посвятить жизнь службе в мотострелковых войсках, и о готовящих белорусских юношей к нелегкой роли общевойсковых командиров.

От тренажера — до полигона

Занятие в одной из аудиторий кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь проходит достаточно шумно: команды преподавателя, который наблюдает за действиями курсанта, сидящего за штурвалом боевой машины пехоты, перемежаются со щелчками коробки перемены передач, звуковыми сигналами, шумом работающего оборудования.

Навыки управления БМП‑2 отрабатывает на учебном тренажере курсант третьего курса общевойскового факультета Михаил Ленович. Судя по движениям обучаемого, он немного волнуется, ведь для него это одна из первых тренировок. Без мелких ошибок пока не обходится, на них курсанту сразу же указывает преподаватель.

— Думаю, что к моменту начала практического вождения в поле все приемы управления БМП будут отработаны до автоматизма. Разница между управлением боевой машиной и автомобилем — существенная. Но заниматься и на тренажере очень увлекательно, — комментирует Михаил, покинув кабину тренажера.

На вопрос о том, почему он выбрал специальность «управление мотострелковыми подразделениями», курсант ответил без долгих раздумий:

— Я продолжил семейную традицию, ведь в свое время срочную службу в мотострелковых войсках проходил отец. О том, что стал курсантом общевойскового факультета, выбрав специальность офицера-мотострелка, я ни разу еще не пожалел.

— Эксплуатацию боевой техники ребята изучают охотно, я бы даже сказал, с увлечением, — пояснил старший преподаватель кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения майор Юрий Антипюк. — Большая часть времени отводится на практическое вождение (170 часов), лишь 10 учебных часов занимают теоретические занятия. Учебно-материальная база академии позволяет организовать учебный процесс на самом высоком уровне. В распоряжении преподавателей нашей кафедры — электронные тренажеры вождения, учебно-действующие средства, есть также учебно-лабораторная база с реальной боевой техникой. Выпускаясь из Военной академии Республики Беларусь, лейтенанты приходят в войска с хорошим багажом знаний по эксплуатации боевой техники.

Подготовка мастеров огня

В кабинете кафедры огневой подготовки знакомлюсь с третьекурсниками общевой­скового факультета Александром Луканским и Никитой Городнёвым.

Как признался Александр, его прадед во время Великой Отечественной войны в звании младший сержант воевал в составе гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в штурме Кёнигсберга. Дед курсанта Луканского в послевоенный период проходил срочную службу танкистом, отец — военным водителем. В родном Бобруйске Саша посещал военно-патриотический кружок при городском центре творчества детей и молодежи. Там и зародилось у него желание стать профессиональным военным.

— Учиться, прямо скажу, нелегко, — рассказал Александр Луканский. — Но преодоление трудностей делает честь каждому мужчине, тем более тому, который избрал профессию Родину защищать. Считаю, что все трудности преодолимы, я надеюсь успешно завершить учебу в Военной академии. Самое интересное для меня в учебном процессе — полевые выходы, практические занятия с вооружением и военной техникой. На втором курсе мы проходили стажировку в 72 ОУЦ, практиковались в роли командиров отделений и заместителей командиров взводов.

У Никиты Городнёва офицерами были и прадед, и дед. По словам курсанта, с раннего детства он увлекался стрелковым оружием, вооружением и военной техникой. Стрельба из различных видов оружия и теперь, в процессе учебы, ему по душе. Вождение боевой техники — занятие новое, но курсант уверен, что и его освоит без каких-либо проблем.

— Обучение курсантов мы ведем по принципу «от простого к сложному», — пояснил заместитель начальника кафедры огневой подготовки подполковник Сергей Халипов. — Сперва им предстоит изучить теорию и матчасть в аудиториях. Затем следуют занятия на тренажерах, они позволяют преподавателям увидеть характерные ошибки обучаемых и при необходимости повторить упражнение. И только после этого они получают возможность стрелять «в полях». Примерно 70 % учебного времени у курсантов‑мотострелков отведено под практические занятия.

Основа ратной науки

— Для офицера-мотострелка тактика — основополагающая учебная дисциплина, — говорит кандидат военных наук, профессор, заслуженный специалист Вооруженных Сил полковник в отставке Владимир Гринюк. За плечами Владимира Ивановича 41 год службы в армии. На протяжении 10 лет он возглавлял кафедру тактики Военной академии.

Офицерскую судьбу Владимир Гринюк посвятил мотострелковым войскам.

— Не будем забывать, что общевойсковой командир — организатор боя, — продолжил собеседник. — От того, как он будет руководить действиями подчиненных и приданных подразделений других родов войск, зависит и итог боя, и жизнь людей.

Тактику я полюбил еще во время учебы в Московском высшем военном общевойсковом командном училище, в которое поступил в 1972 году, всегда получал по данной дисциплине самые высокие оценки. Большое внимание уделял тактике и оперативно-тактическому искусству во время учебы в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Мне приятно, что в процессе подготовки курсантов общевойскового факультета Военной академии этой дисциплине уделяется должное внимание.

Владимир Иванович напомнил: основные тактические навыки курсанты-мотострелки приобретают в поле. Ведь там — «академия» не только для солдат, но и для будущих офицеров. Сколько ни рассказывай, ни объясняй на пальцах, а реальная тактическая обстановка — самый лучший учитель и экзаменатор.

На тактику работают все другие учебные дисциплины: управление боевой техникой, огневая, инженерная, разведывательная и другие виды подготовки. Это целый комплекс разносторонних знаний и навыков. Тактика, как ни одна другая наука, учит умению перехитрить и удивить противника — а следовательно, и победить в бою. Именно она позволяет общевойсковому командиру принять целесообразное решение на бой.

Тактика как наука не стоит на месте. Она совершенствуется параллельно развитию вооружения, военной и специальной техники. И курсантов‑мотострелков преподаватели академии готовят, как говорится, в духе времени.

В тактическом плане молодые офицеры-мотострелки — хорошо подготовленные армейские специалисты, умеющие применить на деле полученные в ввузе знания.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора