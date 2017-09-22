Из Беларуси – с отличными оценками и настроением!

Сегодня утром со станции Верейцы отправился один из первых воинских эшелонов с техникой и личным составом подразделений 4‑й танковой дивизии российской армии, принимавших участие в ССУ «Запад‑2017». Погрузку боевой техники на платформы военнослужащие осуществили в кратчайшие сроки. Это неудивительно. Участники совместного учения возвращаются домой в приподнятом настроении: учебно-боевые задачи во взаимодействии с белорусскими коллегами они выполнили с высочайшим качеством.

— Учение «Запад‑2017» на полигоне прошло очень организованно и более чем успешно. Наши подразделения в полном объеме выполнили все поставленные задачи, их действия в ходе активной фазы оценены на отлично как за тактические действия, так и по точности поражения мишеней и целей, — отметил заместитель начальника оперативного отделения 4‑й танковой дивизии гвардии капитан Алексей Балашов. — Личный состав получил неоценимый опыт выполнения задач на незнакомой местности и в сложной тактической и мишенной обстановке, штабы двух стран успешно работали в тесном взаимодействии. Прием белорусской стороной был организован по высшему разряду. Никаких проблем не возникало ни в боевой работе, ни при решении вопросов материального и технического обеспечения.

Гвардии капитан Балашов уже во второй раз участвовал в совместных белорусско-российских учениях. Офицер признался: опыт «Запада‑2013» очень пригодился ему, тогда еще молодому лейтенанту, в дальнейшей службе. И четыре года спустя Алексей смог в полной мере использовать те знания и навыки. По завершении ССУ «Запад‑2017» он получил из рук начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева ценный подарок — наручные часы с символикой учения.

Среди отличившихся при выполнении учебно-боевых задач на полигоне Осиповичский и наводчик-оператор танка Т‑80 гвардии рядовой контрактной службы Валентин Пчельников. С товарищами по экипажу он поразил все мишени в ходе этапа с боевой стрельбой.

— Я благодарен белорусской стороне за уникальную возможность совершенствовать мастерство и полевую выучку, — поведал танкист-отличник. — На полигоне очень понравилось, нас тепло встретили и оказывали помощь по любым вопросам. Запомнились интересные экскурсии и концерты. Особенно организация праздничных мероприятий в День танкистов, который мы встретили здесь. Удалась и боевая учеба. Сложная мишенная обстановка и непростые погодные условия в день стрельбы дали возможность нашему экипажу в полной мере проявить себя. Теперь впереди не менее ответственный этап — возвращение в пункт постоянной дислокации. Домой возвращаемся в отличном настроении!

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора