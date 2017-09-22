…Могут и кашу из топора сварить

Служба у десантника непростая. Многочисленные полевые выходы, стрельбы, учения… Не зря про них говорят так: они «должны бегать, как лошадь, а стрелять — как ковбой». Однако чтобы успешно выполнять задачи на передовой, нужен крепкий тыл. Его работа, на первый взгляд, не всегда заметна, но на плечах этих специалистов — размещение личного состава, обеспечение горючим, организация питания.

…В лагере отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с самого утра тянет запахом дымка и готовящейся пищи. Еда получается такая, будто ее дома приготовили.

Во многом это заслуга поваров хозяйственного отделения взвода обеспечения гвардии рядовых Владислава Иваницкого и Елисея Алымова.

— Когда готовим — стараемся, чтобы было и сытно, и вкусно, — пояснил Владислав. — Для этого нужно проявить творческий подход. Из простых продуктов создать что-то необычное…

— Чтобы приготовить вкусную пищу, порой приходится попотеть, — согласен с товарищем Елисей. — Надеюсь, что сослуживцам она нравится.

А гвардейцы описывают кулинарные таланты своих поваров лишь одной, но очень емкой фразой: «Эти ребята сварят вкусную кашу даже из топора!..».

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора