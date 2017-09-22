Скорая помощь для техники связи

В совместном стратегическом учении «Запад‑2017» в числе прочих принимали участие военные ремонтники. Выездное ремонтное отделение отдела ремонта и технического обслуживания 263‑й базы хранения, ремонта и утилизации средств связи, прикомандированное к 85‑й бригаде связи (линейной), было готово прийти на помощь и белорусским, и российским войскам на 227‑м общевойсковом полигоне.

Начальник этого отделения капитан Игорь Кимпель окончил факультет связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь. Полученные в главном военном вузе страны знания и умения офицер успешно применяет в служебной деятельности. Успешно справился он с поставленными задачами и во время масштабного белорусско-российского учения.

— Наше отделение занималось вопросами текущего ремонта в случае внепланового выхода из строя техники связи, — пояснил Игорь Николаевич. — Список оборудования, которое мы готовы починить, достаточно широк: внутренние и внешние средства связи военной техники, системы питания на узлах связи.

Под грамотным руководством капитана Кимпеля умело сработали техник прапорщик Кирилл Сачук, радиомеханик Алексей Одинец, водитель Роман Герасимчик. Помощь на полигоне этому дружному коллективу оказывал также начальник выездного ремонтного отделения старший лейтенант Евгений Ёрш.

— На полигоне мы установили мастерскую средств связи, в которой оборудованы рабочие места для личного состава, — отметил капитан Игорь Кимпель. — Оказывали помощь военнослужащим одной из воинских частей в наладке внутренней связи бронемашины. Устраняли и мелкие проблемы с электрощитами в прицепах, аппаратных связи. Ремонт в полевых условиях необходимо производить в кратчайшие сроки. И я счастлив, что с учебно-боевыми задачами во время ССУ «Запад‑2017» мы справились довольно успешно.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица