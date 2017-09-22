Учение глазами иностранных наблюдателей

Отгремели учебные бои совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Над полигонами повисла непривычная тишина. Успешно выполнив все поставленные задачи, войска возвращаются в пункты постоянной дислокации…

Еще долго военные аналитики будут давать свои оценки этому событию, которое все последние дни занимало топовые строчки информационных лент ведущих мировых СМИ. За ходом масштабного мероприятия боевой подготовки следили десятки иностранных военных наблюдателей, откликнувшихся на приглашение белорусской стороны посетить учение. Практически все были единодушны, высоко оценив уровень открытости и транспарентности, продемонстрированных в ходе ССУ. Некоторые из них поделились впечатлениями с нашим корреспондентом.

Подполковник Томас Мюллер, инспектор Верификационного центра вооруженных сил Швеции:

— Учение «Запад‑2017» было абсолютно открытым. Я со своими коллегами на протяжении последних четырех дней постоянно находился на военных полигонах и мог воочию наблюдать за ходом учения, эпизодами, которые там разыгрывались. На все вопросы, которые возникали у меня и у других наблюдателей, мы получали подробные ответы.

Хочу отметить: для нас, военных, очень важно поддерживать свою готовность в надлежащем порядке. И учение — одна из принятых во всем мире форм боевой учебы. Такие учения, которые мы наблюдаем здесь, проходят во всем мире. И у нас в Швеции, и в Норвегии, во многих других странах. Неважно, где они проходят, — важно, что это отличная тренировка для личного состава.

Особенно запомнился эпизод, который разыгрывали 19 сентября на полигоне Осиповичский, когда проводили операцию по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. Также мы могли наблюдать ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и контрнаступление. Хочу отметить прекрасную организацию. Все это произвело очень сильное впечатление.

Подполковник Лубомир Горак, военно-воздушный атташе при Посольстве Чешской Республики в Республике Беларусь:

— Прежде всего я хочу поблагодарить белорусскую сторону за предоставленную мне возможность посетить это масштабное учение. Информационное обеспечение мероприятия заслуживает наивысшей оценки. Я присутствовал только на завершающем его этапе, который проходил на полигоне Борисовский. Однако благодаря регулярным брифингам, подготовленным Министерством обороны, информации, размещенной в СМИ, работе, проведенной департаментом международного военного сотрудничества, мы получили подробную информацию о каждом этапе, составили для себя полную картину событий, которые происходили в рамках учения. В этом направлении была проделана уникальная работа. И, конечно, наивысшей оценки заслуживают действия подразделений российской и белорусской армий, которые принимали участие в этом учении.

Мастер-сержант Тоомас Леетс, инспектор по контролю над вооружением вооруженных сил Эстонии:

— Мы очень благодарны белорусской стороне за приглашение.

«Запад‑2017» — учение масштабное, проходившее одновременно в нескольких местах. В течение четырех дней мы, военные наблюдатели, находились на разных полигонах: на Осиповичском, Ружанском, Домановском, Борисовском. Могли наблюдать за тем, как отрабатываются маленькие этапы большого совместного стратегического учения.

Мне как выходцу из сухопутных войск особенно запомнились совместные боевые стрельбы мотострелков и танкового подразделения, организация взаимодействия между ними. Было интересно наблюдать за тем, как ваши подразделения решают задачу на поле учебного боя. Конечно, существуют определенные отличия от действий подразделений эстонской армии. У нас и техника другая, и структура подразделений иная, терминология… Казалось бы, задача одна — отразить нападение противника, остановить его и уничтожить. А алгоритм выполнения этой задачи несколько разнится.

Полковник Сибрен ван Кларберген, атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Нидерландов в Республике Беларусь:

— Я как военный атташе изучил новую Военную доктрину Республики Беларусь. В этом свете главная цель прошедшего учения звучит очень актуально. Поскольку Беларусь является членом ОДКБ, ей, безусловно, необходимо рассчитывать на помощь своих союзников. А также — уметь защищать себя совместно со своими союзниками. И это очень грамотная позиция.

Мы получили полную картину всего, что хотели увидеть.

Хочется отметить, что в учении «Запад‑2017» было задействовано меньшее количество военнослужащих, чем необходимо для обязательного контроля международных организаций. И Беларусь добровольно пригласила международных наблюдателей, предоставив нам полную достоверную информацию. Мы все стали свидетелями демонстрации вашей республикой транпарентности и открытости, соблюдения всех принципов ОБСЕ и положений международного права, существующих в вопросах контроля над вооружением. Республика Беларусь сделала это в наилучшем виде.

Полковник Аксель Пютц, военно-воздушный атташе при Посольстве ФРГ в Республике Беларусь:

— Мы получили достаточно информации для того, чтобы иметь полное представление о ходе учения и событиях, которые происходят. Я очень доволен, что получил возможность участвовать в этом мероприятии боевой подготовки. Было интересно наблюдать за ходом активной фазы, которая прошла на полигоне Борисовский. Я думаю, что упор на контр­террористические действия сделан очень правильно. Это в наши дни очень актуально.

Старший полковник Шэн Юэчжун, военный и военно-воздушный атташе при Посольстве КНР в Республике Беларусь:

— Уровень, масштаб и содержание того, что мы увидели сегодня, потрясают. Как отметил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко после завершения учения, цель его достигнута. На должном уровне выполнены все задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности. И я своими глазами это видел.

Я долго служил в армии. Многие учения видел. Но «Запад‑2017» заслуживает, по моему мнению, самой высокой оценки.

Сегодня нам показали элементы и специ­фику современного боя. Маневренность, динамика, обилие техники, использование различных сил и средств поражения, огневая мощь, дистанция. Мы не увидели на поле боя человека: современная война — война технологий и вооружения, и вы это продемонстрировали в полной мере. Мы увидели современное учение современной армии, отвечающей последним тенденциям и требованиям времени.

И, конечно, меня впечатлило взаимодействие белорусских и российских подразделений, которые действовали как единое целое. Удивительное взаимодействие между разными видами и родами войск! Это потрясало. Каждый военный человек знает, что четкость, слаженность действий, которую демонстрировали участники учения, — результат титанического труда, показатель высокой боевой выучки. И это заслуживает самых высоких оценок.

Особо хочется отметить действия руководящего состава, задействованного в этом учении, как белорусской, так и российской стороны, который обеспечил такую потрясающую слаженность и четкость действий. Я знаю цену этому результату.

Подполковник Кемаль Мытырык, военный атташе при Посольстве Турецкой Республики в Республике Беларусь:

— Мне все очень понравилось. Я полностью согласен со своим китайским коллегой. Современно. Актуально. Реалистично. Открыто.

Капитан 1 ранга Сиро Сигиура, военно-морской атташе при Посольстве Японии в Республике Беларусь:

— Войска продемонстрировали отличную подготовку. Учение прошло максимально открыто. Мы получали полную и достоверную информацию. Но я как человек военный считаю, что армия должна все-таки сохранять некоторую конфиденциальность. Излишняя открытость не всегда хороша для армии.

Генерал-майор Олег Воинов, начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны — помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества:

— Я благодарен всем наблюдателям и военным атташе, которые откликнулись на наше приглашение и посетили прошедшее учение. Теперь мы, в свою очередь, ждем ответных шагов со стороны других стран. Таких же шагов, как мы видим от Швеции, от Норвегии и еще ряда государств. Мы продемонстрировали нашу транспарентность и рассчитываем на взаимность.

Россия — наш стратегический партнер. Это право Республики Беларусь — выбирать своих стратегических партнеров, равно как этим правом обладает каждая из стран, наблюдатели от которых присутствовали на учении. Оно проходило в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Беларуси.

К сожалению, в наши дни в Европе утерян кредит доверия между государствами. А без доверия и взаимопонимания ничего не построить. Необходимо, чтобы каждый начинал с себя. Сделал свой шаг навстречу общей безопасности. Только тогда мы сможем гарантировать мир в нашем регионе.

Записала Лариса Кучерова, «Ваяр», фото Ирины Малиновской