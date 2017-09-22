Вместе мы – сила!

Красивым и мелодичным финальным аккордом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации стал заключительный совместный гала-концерт творческих бригад двух государств на 227‑м общевойсковом полигоне.

Военные артисты Беларуси и России в ходе ССУ «Запад‑2017» потрудились на славу!.. Творческие коллективы поднимали боевой дух и дарили положительные эмоции военнослужащим, задействованным в розыгрышах практических действий войск на полигонах Борисовский, Осиповичский, Лепельский, Лосвидо, участке местности «Дретунь» и объединенном пункте управления РГВ(С).

Творческие бригады Академического ансамбля песни и танца и Образцово‑показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь совместно с актерами Центрального академического театра Российской Армии и артистами Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе подготовили красочную и увлекательную программу для участников учения, которые на отлично выполнили учебно-боевые задачи во время ССУ «Запад‑2017».

«Жить во имя Родины, служить и оберегать ее покой — вот истинные цели настоящего патриота» — эти слова, прозвучавшие со сцены, сорвали бурные овации зрителей в погонах. Усталые, но счастливые от чувства исполненного долга, военнослужащие тепло принимали зажигательные танцы и искренние, любимые всеми песни.

Историческая связь между нашими братскими народами была и остается неразрывной. У нас общая история, общая Победа в Великой Отечественной войне. Участники гала-концерта сполна отдали дань уважения героям самой трагической в истории двух государств войны, вместе вспомнили их общий подвиг.

Главный режиссер Драматического театра белорусской армии Игорь Фильченков прочитал со сцены замечательное стихотворение Михаила Львова «Чтоб стать мужчиной — мало им родиться…», а затем исполнил знаменитую песню «От героев былых времен…» из легендарного кинофильма «Офицеры».

На ура приняла публика в погонах и попурри из песен военных лет в исполнении российских артистов. Русская народная песня «Барыня», белорусские «Спадчына» и «Малиновки заслышав голосок…», многие другие музыкальные композиции прозвучали со сцены на полигоне Борисовский в заключительный день учения.

…Военнослужащие Беларуси и России совместными усилиями гарантируют безопасность и укрепляют обороноспособность нашего Союзного государства. Каждый, с кем мне довелось пообщаться во время ССУ «Запад‑2017», увлеченно рассказывал о нюансах службы в различных воинских формированиях. Но одна мысль красной нитью проходила в каждом разговоре с представителями братских народов: «Вместе мы — сила!».

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица