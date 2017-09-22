Во всём добиваясь цели

В ходе совместного стратегического учения «Запад‑2017» образцово справился с поставленными задачами военнослужащий 115‑го зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО ефрейтор Александр Лобец. Он, успешно освоив и смежную воинскую специальность, уверенно выполнял обязанности планшетиста в составе дежурного боевого расчета.

Александр — уроженец Бреста. Можно сказать, что в свои двадцать он уже многого достиг. Окончил Брестское государственное областное училище олимпийского резерва, стал мастером спорта Республики Беларусь по стрельбе из лука… Александру не впервой выполнять ответственные задачи. В 2013 году в Китае он защищал честь нашей страны на чемпионате мира по стрельбе из лука. Парень с 2012 года принимал участие в республиканских соревнованиях — и не раз, в том числе в минувшем году, становился призером первенства Республики Беларусь по этому виду спорта.

— Занятие стрельбой из лука научило быть собранным, настойчивым. Все это сейчас помогает мне в службе, — рассказал ефрейтор Лобец.

Александр прослужил в войсках уже почти 10 месяцев. К обязанностям службы, как и к занятию спортом, он подходит с душой.

Основой мастерства военнослужащего стала качественная подготовка в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Параллельно Александр прошел обучение на курсах идеологического актива воинских подразделений «Школа солдатского актива». А в родной воинской части он добросовестно и настойчиво совершенствовал свои знания, умения и навыки. Сегодня ефрейтор Лобец — специалист 3‑го класса, надежная опора и умелый помощник командира.

На полигоне Александр ежедневно выпускал боевые листки, принимал участие в оборудовании комнаты досуга и информирования, а также ритуальной площадки, на которой в дни учения подразделения полка проводят ритуал заступления на боевое дежурство. Правофланговый военнослужащий не остался в стороне от выполнения и других не менее ответственных поручений.

Отец Александра старший прапорщик Виктор Лобец проходит службу в силах специальных операций Воору­женных Сил. Он рад тому, что сын планирует продолжить службу по контракту. К слову, прадед Александра Константин Васильевич Лешкевич сражался на фронте с немецко-фашистскими захватчиками, был награжден орденом Отечественной вой­ны ІІ степени и многими медалями.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора