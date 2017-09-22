Всегда в курсе событий

В последние годы ни одно крупное учение с участием белорусских военнослужащих не обходится без расчетов подвижных информационных центров (ПИЦ). За это время они стали надежными и даже незаменимыми помощниками идеологов в погонах. Не исключение — и ССУ «Запад‑2017». В интересах белорусско-российской группировки на полигоне Осиповичский работал ПИЦ 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

— Мы прибыли на полигон в числе первых и выполняли задачи информационного обеспечения подразделений, — рассказал начальник ПИЦ 11 омбр гвардии лейтенант Евгений Пацевич. — Расчет небольшой — кроме меня, в него входит водитель гвардии ефрейтор контрактной службы Андрей Жуковский, а вот спектр стоящих перед нами задач огромен. Благо оснащение комплекса позволяет выполнять их в полном объеме. В первую очередь мы снабжали войска свежими выпусками «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» и российской «Красной звезды». Причем свежий номер газеты военнослужащие могли прочитать уже вечером, накануне дня его выхода. Мы обеспечивали тиражирование газетных выпусков в необходимом количестве уже через час после их получения в электронном виде из редакций.

Кроме того, расчет оказывал помощь при организации досуга военнослужащих. Мы проводили показ кинофильмов и телепередач, звуковое сопровождение различных мероприятий.

Также расчет ПИЦ участвовал в техническом обеспечении брифинга представителя главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь для иностранных наблюдателей… В наши задачи входило и информирование участников учения о том, что происходило на других полигонах, о событиях в стране и в мире.

— Расчет ПИЦ оказывает нам неоценимую помощь в полевых условиях, — отметил заместитель командира 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы гвардии полковник Сергей Корнев. — В том числе и подготовкой видеоматериалов: подборки новостных телепередач, записи программы «Арсенал» и ежедневного обзора событий на полигонах. Благодаря коллегам из 11 омбр наши военнослужащие, задействованные в выполнении задач учения, могли посмотреть новости в свободное время, а не только в период их трансляции по телевидению.

Майор Георгий Потапов,

«Ваяр», фото автора