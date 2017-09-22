«Я по-настоящему счастлив!..»

В рамках учебного плана подготовки курсанты пятого курса факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь проходят на базе 85‑й бригады связи (линейной) на 227‑м общевойсковом полигоне ремонтно-эксплуатационную практику.

— Курсанты занимаются эксплуатацией и ремонтом военной техники связи, несут боевое дежурство на полевых узлах связи, — пояснил руководитель практики начальник цикла — профессор кафедры связи факультета связи и АСУ Военной академии полковник Александр Пилюшко. — Во время совместного стратегического учения «Запад‑2017» будущие офицеры закрепили полученные знания о самых новых образцах цифровой техники связи и вариантах их боевого применения, приняли участие в развертывании и эксплуатации полевой опорной сети связи.

Во время практики старшие сержанты Артём Супрончик и Максим Толкачёв, курсанты Вадим Гуц, Максим Веренич и Алексей Прокопеня проживают в полевом лагере, вдобавок приобретают опыт организации быта военнослужащих в полевых условиях. Будущим офицерам представилась уникальная возможность принять участие в ССУ «Запад‑2017» в роли начальников аппаратных полевых узлов связи.

К слову, одновременно с курсантами Военной академии в 85 брс(л) проходят преддипломную практику будущие офицеры, обучающиеся на военном факультете в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, — сержант Игорь Богдашов и курсант Александр Сосна.

Они активно обмениваются накопленными знаниями, делятся опытом практической работы. Кроме того, присутствует, конечно, дух состязательности, который способствует лучшему выполнению задач.

— Войска связи всегда были в числе самых высокотехнологичных и современных родов войск, — подчеркнул в беседе курсант Вадим Гуц. — За четыре с небольшим года я получил массу полезных знаний и навыков. Кроме того, стал более ответственным и целеустремленным. На учении мы наблюдали слаженные практические действия наших и российских военнослужащих. Еще принимали участие в обеспечении бесперебойной связи на полигоне, а это бесценный опыт.

— Специалист в области инфокоммуникационных технологий — очень востребованная в современном мире профессия, — отметил сержант Игорь Богдашов. — Учиться на военном факультете в БГУИР нелегко, но очень увлекательно. Главное, на мой взгляд, то, что полученным знаниям мы всегда находим практическое применение. Я по-настоящему счастлив, что мне выпала удача поучаствовать в столь масштабном учении. Для меня этот опыт, убежден, обязательно пригодится в будущем.

Капитан Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица