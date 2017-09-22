Заявления ОДКБ в Нью-Йорке

В Нью-Йорке под председательством генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова завершилась рабочая встреча министров иностранных дел государств — членов ОДКБ. Республику Беларусь представлял на нем глава МИД нашей страны Владимир Макей.

На встрече состоялся обмен мнениями по приоритетным для государств — членов ОДКБ вопросам повестки дня 72‑й сессии Генеральной ассамблеи ООН, говорится в информации, размещенной на сайте ОДКБ. Также рассмотрены основные направления взаимодействия ОДКБ и ООН, в первую очередь в вопросах борьбы с терроризмом, обеспечения региональной безопасности и в области миротворчества.

По результатам рабочей встречи принято три совместных заявления: «О противодействии международному терроризму», «Об обеспечении всеобъемлющей стабильности в мире» и «О положении в Афганистане и угрозе усиления позиций международных террористических и экстремистских организаций в северных провинциях страны».

Рассмотрены вопросы подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая должна пройти в конце ноября в Минске.

Соб. инф.