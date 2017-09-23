Реформа Организации Объединенных Наций должна привести к возможности использования ООН в качестве практического инструмента для решения споров без насилия и войны. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что одной из ключевых задач для организации в прошлом столетии было удержание великих государств от ведения междоусобных войн, и ООН справилась с этой задачей.

Белорусская сторона убеждена в том, что, как и прежде, деятельность ООН должна быть направлена на укрепление межгосударственной системы отношений. Именно здесь государства-члены могут успешно разрешать свои противоречия и находить взаимоприемлемые решения.

«При этом отмечаем особую актуальность и важность инициатив Генерального секретаря в области обеспечения международной безопасности и борьбы с терроризмом. Понимаем, что успех в деле преобразований ООН во многом определит роль и место организации в мире на многие годы вперед», — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства. Он констатировал, что сегодня Генеральная Ассамблея ООН является уникальным всемирным дискуссионным форумом, и он критически важен для осознания хрупкости и многообразия мира.

БЕЛТА