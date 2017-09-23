Cентябрь с паутинкой у ресниц

С чем у вас ассоциируется сентябрь? С запахом яблок на веранде? С шуршанием полотняных мешочков с лекарственными травами в бабушкиных руках? С яркой до бесстыдности красотой букетов на столе у любимой учительницы? С колонной баночек с грибами, вырастающей в клубах пара на маминой кухне под уютное клокотанье бульона?..

…Помню, яблоки лежали везде: в оцинкованной ванне, в которой некогда купали меня, в тазах и ведрах, на подоконниках и даже на кушетке, где летом любил отдыхать отец. Их резали ломтиками и сушили в приоткрытой духовке. Или расчленяли на кружочки, которые с помощью иголки нанизывали на нитку и помещали на солнце, укрывали марлей от вездесущих и надоедливых мух.

Помню горьковатые запахи лекарственных растений. Они всегда были в родительском доме. В сентябре, например, бабушка активно заготавливала корневища аира. Это было лекарство от маминого гастрита. А на его листьях тетя Мария пекла в печи подовый хлеб, который весь пропитывался этим пряным запахом. Корни девясила бабушка собирала для себя, делала потом настойку и пила от мучавшего ее кашля.

А мне нравился запах лимонной мелиссы. Тогда-то я не знала, что это лекарственное растение хорошо помогает при повышенном артериальном давлении, одышке, тахикардии. Просто мне нравилось положить листик-другой в чай — так вкусно!..

Отец любил и умел собирать грибы. До сих пор я не встретила человека, который разбирался бы в них лучше, чем папа. Иногда, в особо урожайные годы, он привозил их домой мешками. Мать, видя, как отец разгружает добычу, обреченно встречала его тихим стоном: перебирать, солить, сушить и мариновать все это богатство доводилось ей. Конечно, могли бы и дочки помочь… Да пойди поймай их за хвост! Сентябрь — уроки, всяк девчонки-зубрилки отговорятся…

Помню мой первый букет на 1 сентября. Он был очень скромным — несколько георгинов из нашего палисадника с короткими стеблями (мода на длинные и, на мой взгляд, довольно нелепые придет позже), обернутыми обыкновенным листком бумаги в клеточку.

Почему-то в первый раз в школу я пришла одна: мать показала мне, куда идти, и вернулась на работу. Для меня, страшной трусихи, это был огромный стресс — незнакомое место, чужие люди, непривычная ситуация. Но уже тогда я прекрасно понимала: надо, как любил говаривать мой хороший товарищ Геннадий Солдатов, значит надо.

Брела, цепляясь ногой за ногу, но… все равно успела на школьную линейку. От меня ничего и не потребовалось, чьи-то руки взяли меня за плечи и ловко пристроили в конце ряда таких же, как я, первоклашек в школьной форме (в коричневых платьях с белыми воротниками и такой же отделкой на рукавах, в белых передниках или синих сарафанах с белыми рубашками/в темных костюмах и белых рубашках). С букетами.

Потом за мной за какое-то мгновение выстроился короткий хвостик из ребят без букетов. Я стояла ни жива ни мертва от страха. И ни одного близкого человека, чтобы подпитаться незримой поддержкой!

Между тем наступило начало пугающего меня торжества. Вдоль нашего строя рысью пробежалась красивая женщина (как я потом узнала, это была завуч), критически озирая неказистое малолетнее войско. Вдруг она остановилась возле меня, пробормотав: «А те без цветов», вырвала из моей дрожащей ручонки георгины и распределила их между ребятами из выстроившегося после меня хвостика, вставляя цветки в их ладошки, как в пластилин. Затем так же вернула мне остаток букета. В скомканной бумажке в клеточку…

Это была капля, переполнившая чашу моего терпения, в которой и так было до краев обиды, страха и ужаса. Я зарыдала в голос. Снова появились чьи-то руки на моих плечах и вывели меня из строя. Но ничего исправить уже было нельзя. Начало праздника, о благолепии которого так хлопотала завуч, бесповоротно испортила моя истерика…

Ну вот надо же! Я так потом полюбила и школу эту, и учителей, и свой класс… Но вот забыть то неудачное начало новой интересной жизни у меня не получается никак… Хотя георгины мне все равно очень нравятся.

Это воспоминание будто сентябрьская паутинка у ресниц: солнце, много цветов, нарядных и радостных людей, а паутинка пусть легонько, но режет глаз, и бежит слеза по щеке, оставляя холодную дорожку.

Фото Андрея Артюховского