Продолжается возвращение в пункты постоянной дислокации воинских частей и подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, принимавших участие в ССУ «Запад-2017».

На днях воинские коллективы 115‑го зенитного ракетного полка и одного из подразделений 147‑й зенитной ракетной бригады, принимавшие участие в совместном стратегическом учении «Запад‑2017», совершили марши с полигона Домановский в пункты постоянной дислокации.

Колонны вооружения, военной и специальной техники в полном составе прибыли в ППД своим ходом. А личный состав зенитной ракетной батареи ЗРК «Оса» успешно осуществил погрузку боевой техники на платформы и совершил марш железнодорожным способом.

В пути уверенно управляли автомобилями ефрейторы Александр Лобец, Александр Лазарчук, Владимир Абрамчук, рядовые Кирилл Хведынич, Дмитрий Троцкий и другие.

Как рассказал командир 115‑го зенитного ракетного полка полковник Олег Коновалов, домой военнослужащие вернулись с чувством исполненного долга: ведь накануне, в ходе активной фазы учения, все задействованные подразделения выполнили боевую стрельбу на оценку «отлично».

Мишени, имитирующие крылатые ракеты и вертолеты огневой поддержки условного противника, были успешно поражены расчетами боевых машин ЗРК «Оса», а также стрелками-зенитчиками ПЗРК «Игла» и зенитных установок ЗУ‑23-2.

Подразделение ЗРК С‑300 электронным пуском успешно «уничтожило» цели, обозначенные реальной боевой авиацией. С честью были выполнены и все другие задачи учения.

Военнослужащие в ходе ратного экзамена продемонстрировали высокий уровень профессионализма, слаженность и крепкую воинскую дисциплину, тем самым подтвердив свою верность присяге и любовь к Родине.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора