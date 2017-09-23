Финальный аккорд… Концертный артиллерийский

На полигоне Осиповичский состоялся концерт для белорусских и российских военнослужащих, участвовавших в ССУ «Запад‑2017». Музыканты и солисты военного оркестра 51‑й гвардейской артиллерийской бригады красочными музыкальными номерами поздравили армейцев с успешным выполнением учебно-боевых задач, подарили им заряд положительных эмоций перед убытием в места постоянной дислокации.

Как отметил заместитель командира 51 абр по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы гвардии подполковник Юрий Ковеня, данный концерт стал звонким аккордом в насыщенной культурно-досуговой программе. Военнослужащим двух стран во время, свободное от боевой учебы, скучать не пришлось. Посещение мемориального комплекса «Операция «Багратион», концерты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, сводной творческой бригады артистов Центрального академического театра Российской Армии и Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, спортивный праздник и праздничный концерт в День танкистов…

— Мы постарались скрасить досуг участников учения, настроить их на качественное выполнение поставленных задач, — пояснил в беседе гвардии подполковник Юрий Ковеня. — И, судя по результатам, которые продемонстрировали подразделения на полигоне Осиповичский, нам это удалось.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр»