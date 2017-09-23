Можно ли заливать в фильтр горячую воду?

Ни в коем случае! Горячая вода разрушает активированный уголь и ионообменные смолы, находящиеся в картридже, и приводит фильтр в негодность. Но если вы по неосторожности все же налили горячей воды, то сразу промойте фильтр большим количеством холодной воды из-под крана. Однако и при оперативно принятых мерах срок службы устройства уменьшится.

Что сделать, чтобы бананы не чернели быстро?

Спелые бананы отделите один от другого: в таком виде они сохранятся дольше. Если вы купили не совсем зрелые бананы, то наоборот — оставьте их на пару дней в темном месте (не в холодильнике!), не разделяя.

Нужно ли уничтожать картофельную ботву?

Конечно. Ее уничтожение надо проводить не позднее, чем через семь-восемь дней после последней обработки фунгицидами. Опоздание с этой работой резко увеличивает опасность заражения клубней фитофторой.

Можно ли высаживать землянику в почву после выращивания на этом месте картофеля?

Нельзя. Велика опасность заражения кустиков через корни вертициллезным увяданием (грибковое заболевание). Также не рекомендуется разводить землянику после томатов, перцев, огурцов, кабачков, тыквы. Эти растения восприимчивы к вертициллезному увяданию. Велика вероятность того, что они передадут эту хворь землянике.

Как можно использовать в хозяйстве старые автомобильные покрышки?

Например, в качестве опалубки для бетонирования столбиков под углы хозяйственных построек: бани, гаража, мастерской. Выкопайте яму, вниз насыпьте песчаную подушку, положите первую покрышку и залейте в нее бетон или цементный раствор. Затем поместите сверху вторую покрышку, вставьте металлические пруты или трубы, снова залейте раствор и так далее. Обычно достаточно трех отслуживших свое покрышек. Вот и готов бетонный столбик под фундамент!