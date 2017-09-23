«Щедрый жар большой печи, мелодия сверчка в ночи…»

Что и говорить, обшарпанная и закопченная печь в доме — немой укор хозяину, нелестный штрих к его характеристике. Наш читатель из Орши — человек противоположного плана. Он рассказал «Соткам», что надо делать, чтобы печка была всем на загляденье:

«Если с вашей печи обсыпалась штукатурка, то пришла пора засучить рукава. Кстати, если штукатурка раньше времени отвалилась, то это значит, что ее когда-то неправильно на кирпичную кладку нанесли. Покраска печи — тоже премудрость.

Поверхность печи смачиваем водой и скребком снимаем намокшую и отслоившуюся глину. Затем снова смачиваем стеночки водой и затираем щеткой швы и шероховатости. После этого печь должна просохнуть.

Краску готовим из известкового теста (1 кг) и поваренной соли (35–40 г). Известь для данного теста гасим трех- либо четырехкратным количеством воды. Растворив соль в небольшом количестве теплой воды, вливаем полученную жидкость в тесто. При размешивании доводим вещество до консистенции жидкой сметаны.

Чтобы придать краске голубоватый оттенок, добавьте в нее немного синьки. Приготовленный состав процедите через сито, а потом через марлю. Краску наносите в два-три приема тонкими слоями от пола к потолку, а не наоборот.

К слову, это старый дедовский метод, но он не утратил актуальности и сегодня.

Сергей Садовский».

Фото Игоря Кандраля