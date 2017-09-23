Связисты не подвели

Военнослужащие 86‑й бригады связи обеспечивали в ходе совместного стратегического учения «Запад‑2017» бесперебойной связью руководящий состав Вооруженных Сил нашей страны. С полигонов и из позиционных районов военные связисты убывали последними.

…Среди пушистых елей и высоких сосен под маскировочными сетями укрыта военная техника. Недалеко от них точно так же будто слился с местностью палаточный лагерь… Военные связисты, в числе первых прибыв в назначенный район, осуществляли развертывание аппаратных, станций, командно-штабных машин, кабельных линий связи. И в ходе учения на совесть выполняли задачи по предназначению.

— Мы обеспечивали качественной и бесперебойной связью руководящий состав Вооруженных Сил, — отметил в беседе начальник полевого узла связи 86 брс подполковник Александр Кузьмицкий. — А не так давно были проверены контрольным занятием по тактико-специальной подготовке войск связи Вооруженных Сил, которое прошло под руководством начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Олега Мищенко: тогда мы показали отличный результат. Вот и в этот раз наши военнослужащие не подвели, продемонстрировав высокий профессионализм.

Офицер уточнил также, что в учении участвовало более 200 военнослужащих. Специалисты проложили около пятидесяти километров абонентских и волоконно-оптических линий связи. Было задействовано более сорока единиц техники. В основном военные связисты использовали современные аппаратные цифрового поколения.

Как заявил подполковник Александр Кузьмицкий, они в полном объеме обеспечили связью оперативный штаб руководства и командный пункт Вооруженных Сил Республики Беларусь. Основную работу выполняли офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, с целью обучения к мероприятиям боевой подготовки привлекались и срочники — солдаты и сержанты.

— Хочу выделить старание старших лейтенантов Сергея Батюкова и Павла Сивоконя, капитана Евгения Цвирко, прапорщика Ольги Радомской, — сказал в завершение офицер. — Они много и продуктивно потрудились при выполнении должностных обязанностей.

Говорят участники учения

Рядовой Артём Короткевич:

— Меня призвали на срочную военную службу из Жлобина. Передаю привет родным и близким, друзьям! За десять месяцев, проведенных в армейском строю, я многое переосмыслил, теперь смотрю на жизнь более серьезно. На учении еще лучше освоил военное дело.

Рядовой Николай Казак:

— Когда пришел служить в 86‑ю бригаду связи, я уже имел определенное понятие об армейской жизни. На учении многое понравилось, проведенные здесь дни навсегда останутся в моей памяти. Хочу передать привет отцу Михаилу Андреевичу, матери Алле Николаевне и сестренке Светлане. Любимые мои, на учении я показал себя хорошим солдатом! Стал еще лучше разбираться в своей военной специальности.

Рядовой Павел Зарецкий:

— Родом я из города Волковыска. Служу только четыре месяца. В армии нравится, поэтому спешу успокоить своих родителей, особенно маму: у меня все в порядке. Ребята у нас дружные и надежные — в этом убедился и на данном учении.

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора