В огороде осень бродит

В сентябре, до наступления устойчивых холодов, надо посадить озимый чеснок. Что для этого требуется сделать? За неделю до посадки приготовьте грядку, чтобы земля немного осела под дождем. Зубки замочите в однопроцентном растворе марганцовки на два-три часа.

Если вы практикуете подзимний посев моркови, свеклы, петрушки и других культур, то в конце месяца начинайте готовить грядки. Почву перекопайте глубоко (25–30 см), удобрите компостом (3–5 кг на м2).

Особая забота — уборка корнеплодов. Сроки этой работы определяйте не только по температуре, но и по состоянию растений. Например, свекла, выступающая над землей, сильно растрескивается от колебаний температуры. Поэтому ее выкапывают первой, затем — морковь, редьку, сельдерей, петрушку, пастернак.

Если морковь расположена глубоко, то с уборкой можно повременить, особенно в сухую и теплую погоду. Дело в том, что выдержанные в земле корнеплоды будут лучше храниться.

Что касается уборки кабачков, тыквы, патиссонов, то ориентиром здесь служит их внешний вид — яркий рисунок на коре, ее отвердение, усыхание плодоножки.

Со второй половины сентября можно начинать уборку среднеспелых засолочных сортов капусты. Это касается и цветной капусты, брокколи, листовой. Срубая кочаны, оставляйте кочерыгу длиной два-три сантиметра. Но не спешите их опускать в погреб на хранение, так как там еще тепло. Пусть капуста полежит до морозов в сарае.

К уборке картофеля подходите со знанием дела. Выкопанные клубни должны пройти, так сказать, лечебный период: их нельзя очень быстро охлаждать, так как при варке такой картофель темнеет.

Следует помнить, что в первые два месяца после уборки эта культура находится в состоянии биологического покоя (в это время клубни не прорастают). Картофель рекомендуется охлаждать, пока не закончился этот период.

После уборки урожая очистите участок от растительных остатков и приступайте к самой трудоемкой работе — перекопке огорода.

Подготовила Елена Романова, «Ваяр», фото Андрея Артюховского