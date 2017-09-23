«Запад‑2017» глазами детей

 в К 100-летию Вооружённых Сил Беларуси / Конкурсы / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 179

Подведены итоги конкурса рисунков «Наша армия сильна!»

Анастасия Бондарь, 12 лет, г. Гродно

Завершилось совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Отгремели на полигонах учебные бои, условные неприятели уничтожены, умолкла грозная боевая техника…

Белорусско-российские маневры широко освещались в прессе, на телевидении, в сети Интернет. О совместном учении наслышаны не только взрослые…

А потому возник закономерный вопрос: совместное стратегическое учение, а главное — белорусская армия, глазами детей — какие они? Об этом решили узнать в военном информационном агентстве «Ваяр» — и в преддверии ССУ «Запад‑2017» объявили конкурс рисунков «Наша армия сильна!».

Конкурс проводился с целью активизации работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи художественными средствами, повышения интереса к белорусской армии, к истории Великой Отечественной войны, а также формирования у детей представлений о военной службе, воинских традициях, уважительного отношения к ветеранам войны и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Работы юных художников принимались на конкурс в двух возрастных категориях и четырех номинациях: «Солдатские будни», «Хочу в армии служить!», «Тяжело в учении, легко в бою» и «Армия будущего». На адрес агентства ребята прислали 57 работ, выполненных в различной художественной технике.

Наша редколлегия подвела итоги конкурса. Объявляем имена победителей и лауреатов — и искренне их поздравляем! Каждый из них получит памятный приз.

Победители

Возрастная категория от 3 до 7 лет:

— номинация «Солдатские будни» — Иван Агранов;

— номинация «Хочу в армии служить!» — Максим Борисов;

— номинация «Тяжело в учении, легко в бою» — Степан Довляшевич;

— номинация «Армия будущего» — Елизавета Печкур.

Возрастная категория от 8 до 12 лет:

— номинация «Солдатские будни» — Анастасия Бондарь, Екатерина Бакунова;

— номинация «Хочу в армии служить!» — Анастасия Грипич;

— номинация «Тяжело в учении, легко в бою» — Карина Краснопольская;

— номинация «Армия будущего» — Юлия Ковалёва.

Лауреаты

Возрастная категория от 8 до 12 лет:

— номинация «Солдатские будни» — Тимофей Латушко, Вера Седлецкая;

— номинация «Хочу в армии служить!» — Екатерина Ковган;

— номинация «Тяжело в учении, легко в бою» — Мария Попкова и Виктория Панава;

— номинация «Армия будущего» — Валерия Сенько.

Военным информационным агентством «Ваяр» также были учреждены два специальных приза — ими отмечены рисунок Ксении Власовой «Сделай правильный выбор!» и сувенир ручной работы Владислава Соловьёва, посвященный белорусской армии. Кроме того, Тимофею Латушко присужден специальный приз от ведущего автомобильной рубрики «Пятое колесо» капитана Александра Иванова.

Победители, лауреаты, а также остальные участники конкурса из Гродно и Слонима будут награждены в местных военкоматах (28 сентября, начало в 17.00), из Минска — в военном информационном агентстве «Ваяр» (28 сентября, начало в 17.00). А  участники конкурса из других регионов награждаются призами, которые будут высланы по почте на указанный на каждом рисунке адрес.

Подготовила Юлия Гончар, «Ваяр»

Специальный приз

Владислав Соловьёв, 9 лет, г. Бобруйск

Ксения Власова, 10 лет, г. Минск

Победители

Максим Борисов, 7 лет, г. Гродно

Екатерина Бакунова, 10 лет, г. Гродно

Анастасия Грипич, 9 лет, г. Слоним

Иван Агранов, 3 года, г. Минск

Елизавета Печкур, 7 лет, г. Ошмяны

Степан Довляшевич, 4 года, г. Слоним

Юлия Ковалёва, 9 лет, г. Слоним

Карина Краснопольская, 9 лет, г. Минск

Лауреаты

Валерия Сенько, 9 лет, г. Минск

Вера Седлнцкая, 9 лет, г. Слоним

Мария Попкова, 9 лет, Виктория Панава, 9 лет, г. Минск

Екатерина Ковган, 10 лет, г. Минск

Тимофей Латушко. 10 лет, г. Минск

Участники

Ян Лимарь, 9 лет, г. Минск

Александр Казей, 10 лет, г. Минск

Алина Каленик, 9 лет, г. Минск

Анастасия Наливко, 9 лет, г. Слоним

Анастасия Якимович, 9 лет, г. Слоним

Анна Королёва, 8 лет, г. Узда

Анна Королёва, 8 лет, г. Узда

Анна Лебедева, 9 лет, г. Минск

Артём Антоник, 9 лет, г. Слоним

Артём Соколов, 9 лет, г. Минск

Артём Цыганок, 10 лет, г. Минск

Виктория Житкович, 10 лет, г. Минск

Глеб Кубышта, 10 лет, г. Минск

Данила Эсмантович, 9 лет, г. Минск

Виктория Капылова, 9 лет, г. Минск

 

Дарья Бич, 10 лет, г. Минск

Дмитрий Беляков, 9 лет, г. Минск

Дмитрий Мигаль, 10 лет, г. Минск

Доминика Ракецкая, 9 лет, г. Минск

Егор Лихавицкий, 9 лет, г. Минск

Екатерина Мироненко, 9 лет, г. Минск

Елизавета Печкур, 7 лет, г. Ошмяны

Иван Агранов, 3 года, г. Минск

Иван Агранов, 3 года, г. Минск

Иван Агранов, 3 года, г. Минск

Иван Бохан, 10 лет, г. Минск

Иван Гастилович, 5 лет, г. Слоним

Яна Кундра, 10 лет, Анастасия Галуза, 9 лет, Мария Мальцева, 10 лет, г. Минск

 

Ярослав Матус, 10 лет, г.п. Зельва

Игорь Ковалёв, 10 лет, г. Минск

 

Илья Матус, 11 лет, г.п. Зельва

Кирилл Савин, 9 лет, г. Минск

Кристина Сидорова, 10 лет, г. Минск

Владислав Кухнюк, 9 лет, г. Минск

Людмила Сташкевич, 9 лет, г. Минск

Максим Кацер, 10 лет, г. Минск

Матвей Белковский, 9 лет, г. Минск

Павел Хилимончик, 9 лет, г. Слоним

Тимофей Стрельцов, 9 лет, г. Минск

 

Матвей Шинкоренко, 9 лет, г. Минск

Степан Жигимонт, 9 лет, г. Минск

Фарес Мохаммед, 9 лет, г. Минск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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