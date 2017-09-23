«Запад‑2017» глазами детей

Подведены итоги конкурса рисунков «Наша армия сильна!»

Завершилось совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Отгремели на полигонах учебные бои, условные неприятели уничтожены, умолкла грозная боевая техника…

Белорусско-российские маневры широко освещались в прессе, на телевидении, в сети Интернет. О совместном учении наслышаны не только взрослые…

А потому возник закономерный вопрос: совместное стратегическое учение, а главное — белорусская армия, глазами детей — какие они? Об этом решили узнать в военном информационном агентстве «Ваяр» — и в преддверии ССУ «Запад‑2017» объявили конкурс рисунков «Наша армия сильна!».

Конкурс проводился с целью активизации работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи художественными средствами, повышения интереса к белорусской армии, к истории Великой Отечественной войны, а также формирования у детей представлений о военной службе, воинских традициях, уважительного отношения к ветеранам войны и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Работы юных художников принимались на конкурс в двух возрастных категориях и четырех номинациях: «Солдатские будни», «Хочу в армии служить!», «Тяжело в учении, легко в бою» и «Армия будущего». На адрес агентства ребята прислали 57 работ, выполненных в различной художественной технике.

Наша редколлегия подвела итоги конкурса. Объявляем имена победителей и лауреатов — и искренне их поздравляем! Каждый из них получит памятный приз.

Победители

Возрастная категория от 3 до 7 лет:

— номинация «Солдатские будни» — Иван Агранов;

— номинация «Хочу в армии служить!» — Максим Борисов;

— номинация «Тяжело в учении, легко в бою» — Степан Довляшевич;

— номинация «Армия будущего» — Елизавета Печкур.

Возрастная категория от 8 до 12 лет:

— номинация «Солдатские будни» — Анастасия Бондарь, Екатерина Бакунова;

— номинация «Хочу в армии служить!» — Анастасия Грипич;

— номинация «Тяжело в учении, легко в бою» — Карина Краснопольская;

— номинация «Армия будущего» — Юлия Ковалёва.

Лауреаты

Возрастная категория от 8 до 12 лет:

— номинация «Солдатские будни» — Тимофей Латушко, Вера Седлецкая;

— номинация «Хочу в армии служить!» — Екатерина Ковган;

— номинация «Тяжело в учении, легко в бою» — Мария Попкова и Виктория Панава;

— номинация «Армия будущего» — Валерия Сенько.

Военным информационным агентством «Ваяр» также были учреждены два специальных приза — ими отмечены рисунок Ксении Власовой «Сделай правильный выбор!» и сувенир ручной работы Владислава Соловьёва, посвященный белорусской армии. Кроме того, Тимофею Латушко присужден специальный приз от ведущего автомобильной рубрики «Пятое колесо» капитана Александра Иванова.

Победители, лауреаты, а также остальные участники конкурса из Гродно и Слонима будут награждены в местных военкоматах (28 сентября, начало в 17.00), из Минска — в военном информационном агентстве «Ваяр» (28 сентября, начало в 17.00). А участники конкурса из других регионов награждаются призами, которые будут высланы по почте на указанный на каждом рисунке адрес.

Подготовила Юлия Гончар, «Ваяр»

Специальный приз

Победители

Лауреаты

Участники

Яна Кундра, 10 лет, Анастасия Галуза, 9 лет, Мария Мальцева, 10 лет, г. Минск