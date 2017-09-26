Домой с ценным опытом

На днях с одной из железнодорожных станций города Борисова отправился домой очередной эшелон с личным составом подразделений и техникой 1‑й гвардейской танковой армии Российской Федерации, принимавшими участие в ССУ «Запад‑2017». Погрузку боевой техники на платформы военнослужащие осуществили в кратчайшие сроки.

Традиционно митинг начался с исполнения государственных гимнов двух стран. Перед присутствующими выступил начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Валерий Гнилозуб.

— Сегодня в едином строю стоят военнослужащие Беларуси и России, — сказал Валерий Владимирович. — Прошедшее учение позволило повысить уровень слаженности органов военного управления и оперативности действий штабов различных уровней, а также боевую взаимовыручку братских народов.

Затем слово было предоставлено начальнику штаба — первому заместителю командующего 1‑й гвардейской танковой армией Вооруженных сил Российской Федерации полковнику Сергею Новику. Он особо подчеркнул:

— Хочу сказать спасибо офицерам управления СЗОК за теплую встречу, за хорошее сотрудничество и ценный опыт в ходе учения. Желаю всем здоровья и успехов в укреплении обороноспособности наших государств.

Соб. инф.