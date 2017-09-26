Когда долг выполнен

В минувшую субботу очередной эшелон с российскими военнослужащими, военной техникой и вооружением, которые выполняли учебно-боевые задачи в ходе ССУ «Запад‑2017» на полигоне Осиповичский, убыл в пункт постоянной дислокации.

— В ходе учения и белорусские, и наши военнослужащие прекрасно справились с поставленными задачами, — отметил начальник отделения управления российской 1‑й гвардейской танковой армии гвардии подполковник Александр Новиков. — Очень хорошо было налажено взаимодействие военнослужащих обоих государств. Высоко оценили наши наводчики боевых машин пехоты, механики-водители танков, операторы подготовку белорусскими специалистами мишенного поля на полигоне Осиповичский. Несмотря на плохие погодные условия, особенно на завершающей стадии учения, мы достойно выполнили все задачи.

Особо выделил гвардии подполковник Александр Новиков теплое отношение белорусских военнослужащих и местных жителей.

— В свободное от боевой учебы время для нас провели экскурсию по Минску, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», — рассказал Александр Николаевич. — Вместе с белорусскими военнослужащими мы проводили спортивные состязания, вечером смотрели концерты. Вместе мы не только учились, но и отдыхали. Хочу поблагодарить заместителя командира 51‑й гвардейской артиллерийской бригады по идеологической работе — начальника отделения идеологической работы гвардии подполковника Юрия Ковеню и заместителя командира тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона по идеологической работе этого соединения гвардии майора Александра Залогу, которые во время учения оказывали нам посильную помощь во всех вопросах идеологической и культурно-досуговой работы. Домой уезжаем с хорошим настроением и с чувством выполненного долга. Уверен, наше взаимодействие продолжится и в будущем.

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора