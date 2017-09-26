На полигонах становится тише…

Военнослужащие 336‑й реактивной артиллерийской бригады, участвовавшие в ССУ «Запад‑2017», вернулись в пункт постоянной дислокации

Как отметил командир 336 реабр полковник Александр Тишкевич, его подчиненные выполняли задачи учения на двух полигонах. На Осиповичском были задействованы управление бригады, подразделения обеспечения и один из реактивных артиллерийских дивизионов РСЗО «Смерч», на Борисовском — личный состав 77‑го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона, на вооружении которого состоит РСЗО «Полонез».

Участников ССУ «Запад‑2017» сослуживцы встречали в торжественной обстановке: те заслужили теплый прием высокими результатами на всех этапах учения, достойно представив родную бригаду на главном ратном экзамене года. Так, расчеты реактивного артиллерийского дивизиона, которым командует подполковник Сергей Афанасьев, выполняли боевые пуски из РСЗО «Смерч» с применением учебно-тренировочных комплектов. Точность боевой работы ракетчиков на полигоне Осиповичский оценена на отлично как в ходе нанесения массированного огневого удара, так и при огневой поддержке действий группировки войск двух стран.

При этом расчетами боевых машин руководили лейтенанты — выпускники Военной академии 2017 года, в подразделениях было немало военнослужащих срочной службы, недавно пополнивших ряды Вооруженных Сил. Благодаря налаженной в бригаде системе боевой подготовки все задачи были выполнены в срок и с высоким качеством.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора