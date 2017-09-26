От суворовца до генерала

За десятилетия армейской службы в бытность Советского Союза мне приходилось встречаться с различными военачальниками высокого уровня. С заместителями министра обороны, командующими военными округами, армиями, корпусами и их заместителями, другими должностными лицами в генеральских погонах… Эти встречи были нечастыми, короткими и носили разноплановый характер. Как правило, в ходе учений, инспектирований и проверок многочисленных мероприятий, при посещении воинских частей. Безусловно, этому предшествовала соответствующая подготовка со всеми ее атрибутами.

В памяти остались самые яркие и благодарные воспоминания о людях в генеральских погонах — умудренных военным опытом, с морально-нравственной закалкой, обладающих замечательными качествами руководителя. Каждое их спасибо за ратный труд, простое душевное общение, умение выслушать, подсказать и оказать помощь воспринимались как доверие, как награда за ратный труд.

В Министерстве обороны Республики Беларусь мне довелось служить генерал-майором Валерием Хацкевичем. Пройденный им путь от командира учебного парашютно-десантного взвода до командира 7‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 103‑й воздушно-десантной дивизии, первого заместителя начальника Главного штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь был наполнен многими событиями, примерами бескорыстного и самоотверженного служения Отечеству.

Необычный карьерный рост, зигзаги жизненных дорог, да и высокие государственные награды — все это каменистые тропы судьбы человека, обладающего мужеством, честью и достоинством. Сам Валерий Францевич об этом обычно рассказывает неохотно. А если и бывает такое, чаще он ведет речь о бывших подчиненных — независимо от их должностей и званий. О тех, с кем он служил в различных гарнизонах, учился в Военной академии, о ставших большими военачальниками и руководителями высокого ранга.

Работая уже более 15 лет генеральным директором ОАО «Бел­СчетТехника», он постоянно интересуется деятельностью Министерства обороны, жизнью Вооруженных Сил. При возможности оказывает помощь командирам воинских частей и офицерам запаса, семьям военнослужащих. Участвует в торжествах и других проводимых мероприятиях государственного значения, советуется с ветеранами. Встречается с представителями военного ведомства, с теми, кого он когда-то учил своим примером, направлял на учебу, назначал на вышестоящие должности.

Никому и никогда не жалуясь на свою судьбу, с оптимизмом и чувством выполненного воинского долга Валерий Францевич Хацкевич ежедневно посвящает себя руководству акционерным обществом. Он давно уже освоил азы управления и экономики в рыночных условиях, теорию и практику финансовой и хозяйственной деятельности, стал менеджером высокого класса.

* * *

…Непростая судьба досталась пареньку из деревни Раков Воложинского района Минской области. Валерке не было еще и шести лет, когда трагически погибла мать Ирина Мечиславовна. В семье, кроме него, старшего, подрастали сестры Лилия и Татьяна. Одна из них сейчас проживает в Минске, вторая — на малой родине. Отец, Франц Валерьевич, прошел в пехоте с боями Советско-финляндскую войну и Великую Отечественную от ее начала и до конца. Остался жив, радовала его семья, но не повезло бывшему солдату — ушла из жизни жена в 24 года. Так распорядилась судьба… Тужить было некогда, надо было растить и воспитывать детей, учить их трудиться, готовить к будущей самостоятельной жизни.

Да, та деревенская жизнь, основой которой был труд в семейном подсобном хозяйстве, не имеющий порой ни начала, ни конца, и одарила мальчишку смекалкой, трудолюбием, упорством, физической закалкой и выносливостью. Но Валерий Хацкевич тогда не знал, даже не мог предположить, что впереди его ждут крутые склоны армейской жизни, преодоление которых без таких качеств было бы невозможно.

Учеба в школе давалась ему легко — восемь классов Чеховщинской средней школы окончил на хорошо и отлично. Как многие ребята в то время, он бредил армией, мечтал стать военным, несмотря на то что среди близких родственников таковых не было.

В 1967 году после успешной сдачи вступительных экзаменов Валерий поступил в Минское суворовское военное училище. Через три года успешно его окончил. Трижды его приглашали на заседание комиссии и рекомендовали поступать в другие училища — только не в десантное, но он решил стать десантником. И настоял на своем, после выпуска поступив в Рязанское высшее военное воздушно-десантное командное училище.

Годы учебы были наполнены ежедневными занятиями, нарядами, караулами, марш-бросками, прыжками с парашютом, зачетами и экзаменами. Для него, бывшего суворовца, все это не было обременительным и проблемным. А ведь за учебный год курсанты были обязаны преодолеть пятьсот километров в марш-бросках от Рязани до базы в Сельцах. И пятьсот километров на лыжах — также с полной выкладкой…

После окончания первого курса Валерий женился на Людмиле, с которой он познакомился, будучи суворовцем. Он учился в Рязани, а она в Минске, в Белорусском государственном институте народного хозяйства. Та первая любовь, которая зажглась еще в чудесные годы учебы в МСВУ, в дальнейшем стала для них негасимой свечой в семейной жизни, освещающей тревожные разлуки, томительные ожидания и счастливые встречи, сохранившей сокровенные чувства и верность друг другу на протяжении более 45 лет.

* * *

После выпуска из училища молодой офицер был направлен в 44‑ю учебную воздушно-десантную дивизию, которая дислоцировалась в Гайжюнае (Литва). За пять лет он прошел должности от взводного до командира учебного парашютно-десантного батальона.

Комбат старший лейтенант Валерий Хацкевич благодаря своей профессиональной подготовке и волевым качествам умел находить общий язык с опытными офицерами. Подчиненные старше его по возрасту и по званию закономерно признавали его авторитет перед личным составом. Авторитет молодого комбата в повседневной деятельности, в ходе воздушно-десантной и другой подготовки батальона был безоговорочным.

После двухлетнего командования батальоном он был назначен в этой же дивизии заместителем командира другого полка. Кто служил в ВДВ, знает: редчайший случай, когда капитана назначают на столь высокую должность.

В учебном батальоне офицеру Хацкевичу довелось служить с капитаном Павлом Грачёвым, ставшим потом министром обороны Российской Федерации. Приезжая в Беларусь, Грачёв всегда интересовался тем, как служит его однополчанин.

В 1982 году в семье Хацкевичей родилась дочь Наташа, которая, как и ее мать, окончила впоследствии белорусский «нархоз» и сейчас работает главным бухгалтером.

В 1983 году капитан Хацкевич поступает в Военную академию имени М. В. Фрунзе. Окончил он ее с отличием и золотой медалью. Имел право выбора места службы, но согласился с тем, которое предложили.

После академии в 1986 году его направляют в Рязань командиром 137‑го гвардейского парашютно-десантного полка 106‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В ней некоторое время офицер Хацкевич служил под командованием генерал-майора Александра Лебедя.

Валерий Францевич вспоминает:

«После вступления в должность полностью включился в выполнение служебных обязанностей. С первых дней меня волновали многие вопросы, особенно состояние воинской дисциплины и наличие неуставных взаимоотношений. Мне очень часто звонил напрямую командующий воздушно-десантными войсками, в то время генерал-полковник Николай Калинин. Конечно, он подробно расспрашивал о настроениях офицерского состава и ходе боевой подготовки, результатах выполнения учебно-боевых задач. В конце каждого телефонного разговора следовало конкретное напоминание о том, что через считаные часы после команды, отданной им каким-либо способом, полк должен прибыть на аэродром и быть готовым выполнить задачу в любом регионе Советского Союза. Такая высокая готовность личного состава, боевой техники и вооружения требовала огромных усилий и напряжения — прежде всего от офицерского состава. Да, такое и случилось весной 1988 года… Как раз было воскресенье. Часть офицерского состава находилась в отпусках, немало солдат отправились в увольнение. Поэтому я, получая приказ от командующего ВДВ, скрипя зубами и волнуясь, попросил у него 30 дополнительных минут в связи с тем, что выходной день и неблагополучная ситуация с прибытием личного состава. Мои подчиненные не подвели. Полк в полном составе после переброски самолетами по воздуху приземлился в Сумгаите».

Cтаршина запаса Юрий Деревяшкин, проживающий и работающий в Клецком районе:

«Командир полка был примером для всего личного состава. Строгий, справедливый и требовательный, особенно по отношению к офицерам. Он регулярно проводил занятия с сержантским составом полка, в том числе со старшинами рот. Справедливости ради признаюсь: боялись мы его, но замечания он делал конкретные. Порой по-отечески наставлял нас за неопрятный внешний вид подчиненных, за личную неисполнительность и другие недостатки. Одного его посещения казармы было достаточно для того, чтобы в ней все соответствовало уставным требованиям в течение длительного времени. В полку очень грамотно использовались меры поощрения солдат и сержантов. К примеру, я в течение службы был поощрен командиром полка более 20 раз. Из его рук получил медаль «За отличие в воинской службе» II степени. До сих пор дома хранятся грамоты, благодарственные письма, фотографии у развернутого Боевого Знамени полка и ценные подарки…».

* * *

В годы командования офицером Хацкевичем полком война в Афганистане разгоралась со смертельной силой. И не мог комполка спокойно ждать своего часа, переживая за судьбы тех офицеров и солдат, которые уже воевали в Панджшерском ущелье и предгорьях Гиндукуша, под Баграмом, Джелалабадом, у Саланга и Суруби, в других опасных точках на афганской земле.

На одном из строевых смотров майор Хацкевич заявил, что желает служить в Афганистане — там, где уже бывали или находятся его сокурсники, сослуживцы и боевые друзья. Отрицательный ответ он получил сразу: «Такие, как вы, нужны здесь и должны быть готовы к выполнению, может быть, сложнейших задач на другом театре военных действий».

В Афганистане ему пришлось, будучи комбатом, побывать неоднократно. Там воевали тысячи выпускников учебной дивизии. Необходимо было знать и понимать, к чему и как их готовить, от этого зависела жизнь молодых ребят.

В ходе тех непродолжительных специальных командировок он многое постигал. Изучая боевой опыт, многое для себя почерпнул. Проводя различные мероприятия с офицерским составом, всегда напоминал: «Если командир будет уповать только на превосходство в живой силе и технике, он рано или поздно потерпит неудачу. Он должен сплотить воедино десятки и сотни людей, различных характеров, чтобы каждый считал его командирскую волю своей, а приказ — зовом души. Победа с большими потерями не может называться проявлением таланта командира и его воли».

* * *

…Ежегодно 7 ноября полк принимал участие в военном параде войск Московского гарнизона на Красной площади в Москве. Ответственность за подготовку боевой техники и личного состава к участию в важнейшем государственном мероприятии была высочайшей. Десантникам поручались и другие мероприятия, проводимые в Рязани и области в дни государственных праздников, других важных событий.

В 1989 году Валерий Францевич Хацкевич назначается начальником штаба — первым заместителем командира 7‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Находясь в этой должности, он был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. В 1990 году он становится командиром этой дивизии.

Штаб дивизии, один из полков и части боевого обеспечения располагались в Каунасе, другие полки — в Алитусе, Капсукасе и Калварии. Уже в то время слышались звуки противостояния национальных лидеров… На острие непредсказуемого комдив находился во время вильнюсских событий января 1990 года, которые стали людской трагедией, до сих пор не получившей справедливой оценки.

Комдиву и командирам отдельных полков поступали «чапаевские команды» ввязаться в ситуацию, направить подразделение в эпицентр событий. Но генерал-майор Валерий Хацкевич был в этом плане обучен, четко знал и понимал, кому он подчинен, какие распоряжения и как выполнять, каково главное предназначение воздушно-десантной дивизии. Твердость духа, выдержку и командирское терпение он проявлял во всех горячих точках, где бывал, — сохранил их и в Литве до последних дней службы в этой республике. И передвигался по территории военных гарнизонов, где располагались части дивизии, без охраны.

Регламентированная повседневная деятельность и отлаженная боевая подготовка в дивизии стали ключевым элементом стабильности, фундаментом высокого морального духа личного состава. В столь непростой обстановке комдиву неоднократно раздавались телефонные звонки, призывающие вывести дивизию за пределы Литвы. Приходилось делать все для того, чтобы исключить даже малейшие попытки спровоцировать конфликт между местным населением и военно­служащими.

Валерий Францевич с первых дней службы в Прибалтике основательно изучил национальные особенности населения, местные традиции и неписаные законы жизни, уважал их, что помогало найти выход в любых ситуациях. В частях дивизии служило большое количество литовцев — это непременно учитывалось в его деятельности.

* * *

В 1991 году Указом Президента СССР ему присваивается очередное воинское звание — генерал-майор.

Тогдашний командующий ВДВ генерал-полковник Евгений Подколзин предложил генерал-майору Хацкевичу поступать в Академию Генерального штаба. Казалось бы, ну что еще нужно молодому перспективному комдиву, которому грозило, как говорится, большое десантное будущее… Но его тянуло на родину, в родную Беларусь. И Валерий Францевич обоснованно, толково и вежливо отказался, поблагодарив командующего за доверие. Хорошо зная непоказную скромность Валерия Францевича, скажу: он никогда не просил должностей и высших воинских званий, не хлопотал об орденах и медалях. А в той создавшейся обстановке пришлось нарушить одну из своих жизненных установок и попросить командующего ВДВ направить его в Витебск, где дислоцировалась 103‑я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

Умудренный жизненным опытом, командующий ВДВ сам уже ощущал случившуюся после развала советских Вооруженных Сил «неразбериху». И, неспешно подумав, принял правильное и по-человечески мудрое решение. Был бы на его месте кто-то другой, этого могло бы не быть… Командующий поменял двум комдивам места службы. Полковник Григорий Калабухов (потом он стал генералом) уехал в Каунас, а генерал-майор Валерий Хацкевич — в Витебск.

В мае 1992 года генерал-майор Хацкевич вступил в должность. В том же году встал вопрос: что делать с этим мощным соединением, предназначенным прежде всего для обеспечения масштабных наступательных действий.

С началом создания белорусской армии здесь хватало проблем — как и в других соединениях и частях. Ограниченность финансовых средств сдерживала строительство и развитие Вооруженных Сил уже суверенной страны.

«Самым острым и насущным вопросом был квартирный, — вспоминает Валерий Францевич. — Ведь в состав дивизии, воевавшей в Афганистане, направляли офицеров и прапорщиков из других соединений и частей ВДВ специального назначения, а вернулись многие из них в Витебск и Боровуху, что под Полоцком. Большинство офицерских семей было обеспечено жильем, но в других республиках жены и дети ждали своих мужей и отцов за пределами Беларуси».

Комдив, его заместители и другие должностные лица проводили колоссальную работу с офицерами, убеждали их остаться на белорусской земле. Ведь это были кадры, имевшие колоссальный боевой опыт, высокие морально-психологические качества.

А как продолжать офицерскую службу, когда не было просвета в получении квартиры и переезде семьи?.. Руководство республики и Министерства обороны понимало необходимость наличия в Вооруженных Силах элитного соединения, обученного и подготовленного к действиям в любых условиях обстановки.

Первостепенная задача — сохранить дивизию и офицеров и прапорщиков с их бесценным боевым опытом — была в основном выполнена. К примеру, бывшие подчиненные Иван Гордейчик и Александр Скачков, а также лучший друг Люциан Суринт стали генерал-майорами.

В 1994 году Валерия Францевича назначили начальником штаба — первым заместителем командира 28‑го армейского корпуса Вооруженных Сил Республики Беларусь, которым командовал генерал-майор Леонид Мальцев. Через год он назначается первым заместителем начальника Главного штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В Министерстве обороны для генерал-майора Валерия Хацкевича не было второстепенных вопросов. Дверь его рабочего кабинета всегда была открытой, практически никто у него не задерживался — поставленные задачи он выполнял не откладывая, никогда не уходил от проблем, сразу приглашал других должностных лиц или звонил им, чтобы немедленно согласовать проект того или иного решения. Не уходил от ответственности, брал ее на себя, даже если дело доходило до серьезного рассмотрения руководством военного ведомства.

Он имел свое мнение и всегда мог обосновать его — кратко, вежливо, убедительно и понятно. Принципиальный и честный, по-настоящему доступный для других, воспитавший в себе умение работать с людьми, уважать их, доверять им и не создавать конфликтных ситуаций.

Он реально мог поступить и окончить Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России, быть назначен на другие вышестоящие должности. Но в 1997 году генерал-майор Валерий Францевич Хацкевич был уволен с военной службы в запас по состоянию здоровья.

Ему не было тогда еще и 45 лет.

…25 сентября нынешнего года Валерию Францевичу исполнилось 65 лет. Почти вся его жизнь, его деревенское детство и трудовая юность, курсантская учеба и офицерская служба оказались сотканными из крутых поворотов судьбы, испытаний и переживаний, достижений и побед. Видимо, на роду ему, как говорят, написано, получая неожиданные удары судьбы, стойко переносить их, закаляться и становиться еще сильнее.

Полковник в отставке Леонид Прищепа