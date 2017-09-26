Ученые из пяти стран обсудят проблемы преодоления последствий радиационных аварий на международной конференции «Радиобиология: вызовы XXI века», которая пройдет в Гомеле с 27 по 29 сентября.

В работе форума примут участие представители научных кругов из Беларуси, России, Казахстана, Украины и Японии, а также специалисты и руководители органов госуправления, члены постоянных комиссий Совета Республики. Во время дискуссий планируется проанализировать различные подходы и задачи процесса долгосрочной реабилитации загрязненных территорий, реализации контрмер для борьбы с загрязнениями окружающей среды на отдаленном этапе после ядерных аварий на Чернобыльской АЭС и на «Фукусиме-1», а также на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. Также будут представлены доклады о существующих системах реагирования в случае чрезвычайных ситуаций в зонах радиоактивного загрязнения.

Ученые рассмотрят и вопросы применения средств и методов продления жизни человека и улучшения ее качества в условиях антропогенно повышенного фона ионизирующих и не­ионизирующих излучений.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. Она посвящена 30‑летию создания ГНУ «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси».

БЕЛТА