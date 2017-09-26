Ратный труд приносит радость

— Признайтесь, Евгений, ведь было страшновато? — спросила я у рядового Медведского после того, как он отрапортовал руководителю на учебном месте гвардии капитану Никите Блищу о выполнении учебного упражнения — вождения боевой машины по глубокому броду. Во время занятия «Преодоление водных преград танками» механики-водители, находящиеся в небольшом замкнутом пространстве, некоторое время управляют танком вслепую, ориентируясь лишь по прибору — гирополукомпасу.

— Не скрою, страх был — несколько мгновений, — широко и подкупающе улыбнулся солдат. — Но важно себя психологически настроить, тогда ничто не помешает выполнить задачу. К тому же рядом находится инструктор из центра технического обеспечения, который может что-то подсказать, подкорректировать направление. Если откровенно, то главное ощущение, которое я только что испытал, — это радость: приятно осознавать, что управляешь машиной с такими возможностями.

Разговариваешь с Евгением Медведским и понимаешь, как трепетно он относится к технике. Отличная оценка, полученная им за выполнение упражнения, конечно, заслуженная.

Как оказалось, привязанность Евгения, уроженца деревни Пасека Стародорожского района, к мощным Т‑72Б имеет свои корни. Его отец, будучи солдатом, выполнял интернациональный долг в Афганистане в качестве механика-водителя танка. К сожалению, Василия Владимировича уже нет, а то он сполна порадовался бы успехам сына-воина…

Между тем готовится к выполнению упражнения следующий обучаемый. Гвардии капитан Никита Блищ дает по радиостанции команду.

Сидя за рычагами управления, начинающий механик-водитель закрывает крышки оборудования для подводного вождения танка. Начальник контрольно-технического пункта проверяет правильность выполненной солдатом работы и закрывает клапаны выпускного патрубка. Регулировщик поднимает белый флажок — это сигнал для руководителя учебного места о готовности машины к выполнению упражнения.

— «Броня‑2», я — «Берег‑1»! Для преодоления глубокого брода — вперед! — доносит очередную команду радиостанция, и Т‑72Б с удивительной резвостью врывается в вододром.

Погружение неполное, на башне виднеется инструктор-сержант, готовый корректировать движение танка.

— К слову, полное погружение танка согласно Курсу вождения они уже отрабатывали в бассейне корпуса гидротренажеров. Помнится, и тогда рядовой Медведский выполнил упражнение на отлично, — прокомментировал увиденное нами начальник 3 шпс гвардии подполковник Александр Чернов. — Всего к завершению процесса подготовки в 72 ОУЦ на счету механика-водителя должно быть не менее 80 реальных километров и 120 километров тренировок на тренажерах для закрепления приемов вождения. Выпуск курсантов состоится после экзамена в конце сентября.

Побывала я и на других учебных местах, где в тот день занимались начинающие механики-водители из 1‑й и 2‑й учебных танковых рот, которыми командуют соответственно гвардии старшие лейтенанты Михаил Шах и Сергей Ермоченко. Гвардии капитан Дмитрий Ракицкий закреплял с обуча­емыми технику вождения танка по гирополукомпасу, майор запаса Александр Шепель — правила преодоления глубокого брода и требования безопасности.

Еще на одном учебном месте майор запаса Анатолий Пашко проверял знания и навыки солдат по подготовке машины к преодолению водной преграды. Ему и был адресован вопрос, который волновал меня в первую очередь:

— А что в подготовке механиков‑водителей к преодолению глубокого брода самое важное?

— Главное — психологическая подготовка, — услышала я в ответ. — Да, именно так. И если ребята храбрятся и говорят, что им совсем не страшно, — это они еще не в машине, еще не мутная вода кругом. Если механик-водитель хорошо подготовлен психологически, все у него получится. И ратный труд принесет радость…

В течение двух дней упражнение выполнило около 140 солдат. Оценки — только хорошие и отличные. Так держать, ребята!..

Елена Романова, «Ваяр», фото Григория Пашкевича