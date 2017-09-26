С новым счастьем в новый день

Более 200 семей военнослужащих стали вчера намного счастливее: будущим жильцам нового дома, расположенного на улице 40 лет Победы в населенном пункте Боровляны, вручили ключи от квартир

Надо ли описывать, с какими улыбками и сияющими глазами граждане выходили из помещения ЖСПК — с ключами и документами на квартиру в руках… У некоторых эмоции просто зашкаливали, и они, не желая сдерживать себя в такой замечательный день, кричали «ура», слыша в ответ аплодисменты. Такое праздничное настроение можно понять: обзавестись собственной крышей над головой — это ли не счастье?..

Как рассказал председатель ЖСПК «УланСтрой» подполковник запаса Сергей Дубаневич, этот девятиэтажный дом был построен довольно быстро — в течение года, хотя началу строительства предшествовали непростые административные процедуры и сравнительно долгое ожидание. Но, как говорится, кто ждет, тот дождется.

семьи — представители гражданского персонала, все остальные — военнослужащие, в основном из воинских частей и соединений Минского гарнизона, — пояснил Сергей Николаевич. — В доме шесть подъездов, в каждом — одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. У нас среди жильцов, к слову, — 12 многодетных семей. Квартиры сдавались с полной отделкой, в каждой расположена газовая плита: к дому пристроена индивидуальная котельная на газу.

Генеральной подрядной организацией при строительстве дома стало ОАО «МАПИД», заказчиком — УКС Мин­облисполкома. Дом строился по улучшенной категории — сами квартиры стали чуть больше, чем в предыдущих проектах, в двухкомнатных и трехкомнатных есть отдельная кладовая, стены у этой «панельки» утепленные. Существует и система энергосбережения, в том числе светодиодные лампы в подъездах.

Не мог я не обратить внимание и на дополнительную заботу о гражданах: в четырех подъездах из шести предусмотрены электрические подъемники для лиц с ограниченными возможностями.

Нужно сказать и о том, что вокруг дома немало стояночных мест. В целом на каждую квартиру выделено одно машино-место. Кстати, и общественным транспортом добраться до центра города не составляет никакого труда.

…В числе новоиспеченных жильцов семья подполковника Дениса Клешняка — заместителя начальника штаба управления тыла командования ВВС и войск ПВО. В командовании старшим чертежником в чертежном бюро служит и супруга Дениса Николаевича — Ирина Вячеславовна, она ефрейтор контрактной службы. В семье две девочки — девятилетняя Кира и четырехлетняя Александра. И все они признались, что очень счастливы! Квартира оказалась подарком к очередной годовщине совместной жизни супругов.

— До этого у нас было арендное жилье — однокомнатная квартира на четверых. В тесноте, да не в обиде, как говорится, но, конечно же, хотелось жить в более просторной квартире. Мечта сбылась! Теперь у нас три комнаты, причем своих: места всем хватит! — не скрывая эмоций, сказала Ирина Вячеславовна.

А девочки, в свою очередь (пусть и стесняясь), рассказали мне о том, что уже выбрали, в какой из комнат будут жить и… творить. Да-да: как оказалось, обе они рисуют — и их рисунки украсят стены новой квартиры.

Денис Николаевич не без удовольствия отметил: район, в котором они будут жить, очень красивый, живописный, а еще, что немаловажно, прямо напротив дома расположены новые детский сад и школа. Да и в целом инфраструктура района довольно богатая.

Ключи от своих квартир получило вчера немало представителей 86‑й бригады связи, в том числе прапорщик Галина Неверовская. Улыбаясь, женщина с ключами и документами в руках призналась, что рада наконец обрести собственную двухкомнатную квартиру. Впереди, по ее словам, немало хлопот, связанных с заселением и обстановкой жилья, но все эти хлопоты — приятные. Главное, что есть своя квартира, свое уютное гнездышко, которое можно обустраивать… С новосельем!

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской