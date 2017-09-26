С возвращением!..

В минувшие выходные с полигона Осиповичский вернулся эшелон 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, военнослужащие которой принимали участие в совместном стратегическом учении «Запад‑2017». Разгрузка техники проходила на железнодорожной станции Озерище.

Об участии подразделений 120 омбр в ССУ «Запад‑2017» рассказал командир соединения гвардии полковник Сергей Савсюк:

— Личный состав продемонстрировал на учении хорошие профессиональные навыки. Воины-гвардейцы успешно справились со всеми поставленными задачами, и руководители ССУ высоко это оценили. Стоит помнить, что учение не закончено до тех пор, пока личный состав не вернется в казармы, техника не окажется в парке, а последний автомат — в пирамиде в пункте постоянной дислокации. В ближайшие недели начнется сезонное обслуживание вооружения, военной и специальной техники, прибывшей с полигона Осиповичский. Так что впереди у наших военнослужащих еще много работы.

Майор Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора