Сбор для офицеров запаса

В в/ч 55719 проводится учебный сбор, его цель — подготовка офицеров‑военнообязанных по военно-учетным специальностям.

План сбора включает в себя занятия по идеологической, технической, специальной подготовке. При этом армейские наставники уделяют особое внимание офицерским традициям, сплочению воинского коллектива, воспитанию у каждого дисциплинированности, исполнительности, чувства чести и достоинства, осознания своего долга, ответственности.

Занятия по специальностям проводят опытные офицеры в/ч 55719. По общему мнению запасников, сбор проходит весьма плодотворно и интересно, они узнают много нового.

Например, ведущий инженер-программист одной из IT-компаний лейтенант запаса Артём Марзавин осваивает радиорелейную станцию Р‑409. Он отметил в беседе:

— Отношусь к проведению таких мероприятий положительно. Я окончил БГУИР в 2010 году, а военную кафедру — на год раньше. С тех пор полученные знания подзабылись. А здесь есть возможность освежить и пополнить их, получить практический опыт по эксплуатации техники.

Полученные в ходе сбора знания и навыки позволят офицерам запаса не только успешно выполнить в случае необходимости функциональные обязанности в составе своих структурных подразделений, но и значительно расширить общий кругозор.

Гвардии подполковник Сергей Гришан