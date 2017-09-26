В 72 ОУЦ – праздник

Сегодня очередную годовщину со дня образования отмечает 72‑й Ровенский Краснознаменный, орденов Ленина и Суворова ІІ степени гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов.

В июле 1940 года в городе Ливны Орловской области на основании директивы Народного комиссара обороны СССР началось формирование 120‑й стрелковой дивизии. В соответствии с его же приказом № 318 от 26 сентября 1941 года за мужество, доблесть и высокое умение, проявленные в боях с гитлеровцами под городом Ельня, соединение было преобразовано в 6‑ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Эта дата впоследствии и стала отмечаться как день образования воинской части.

Родина высоко оценила вклад личного состава дивизии в разгром немецко-фашистских захватчиков: 69 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, порядка восьми с половиной тысяч получили различные ордена и более одиннадцати тысяч — медали.

В послевоенные годы гвардейцы продолжили совершенствовать свое ратное мастерство, принимая участие в различных учениях и маневрах. Личный состав выполнял и интернациональный долг на территории Республики Афганистан. При этом дивизия оказывала также помощь населению в решении хозяйственных вопросов.

…После обретения Республикой Беларусь независимости на базе 72‑го окружного учебного центра и учебных частей бывшего КБВО началось реформирование. В 2001 году в учебном соединении была сформирована 114‑я гвардейская школа по подготовке прапорщиков, с того же года оно получило такое название: «72‑й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов».

Соб. инф.