33 года на службе Отечеству

Вчера исполнилось 50 лет начальнику службы РХБ защиты и экологии Западного оперативного командования полковнику Эдуарду Шалашову. Время подведения итогов. Одновременно радостная и грустная перемена в судьбе — увольнение в запас… Накануне праздника я повстречался с юбиляром, и он охотно поделился своими воспоминаниями и мыслями о годах, проведенных в армии.

Эдуард Викторович в Вооруженных Силах с августа 1984 года. 33 календарных года он посвятил службе Родине.

Родился будущий защитник Отечества в городе Тамбове Российской Федерации.

— Еще в детстве решил связать свою судьбу с Вооруженными Силами, так как родился в семье военно­служащих, — рассказал Эдуард Викторович. — Детство прошло в летном военном городке. Мой дед, Иван Белов, во время Великой Отечественной вой­ны сражался на фронте с немецко-фашистскими захватчиками. Был командиром артиллерийского расчета, прошел всю войну, завершил ее в Берлине. Грудь деда украшали орден Красной Звезды и многочисленные медали. Отец, Виктор Павлович, проходил службу в звании старший прапорщик, в 1980‑е годы выполнял интернациональный долг в Афганистане, награжден медалью «За боевые заслуги».

Эдуард окончил школу с золотой медалью, мечтал поступить в летное военное училище, но не прошел по состоянию здоровья: подвело зрение. А его брат, Александр, стал военным летчиком. Он, кстати, совсем недавно, 7 сентября этого года, уволился в запас.

Эдуард Викторович не унывал, что небо оказалось для него закрытым, и в 1984 году поступил в Тамбовское высшее военное командное Красно­знаменное училище химической защиты, которое окончил с отличием.

— Оглядываясь назад, скажу, что моя служба разделена на два периода. Первый — это становление как командира, а второй — служба в управлении Западного оперативного командования, — поведал собеседник.

На командирском поприще Эдуард Викторович прошел путь от командира взвода до командира полка. Всегда и во всем он служил образцом для своих подчиненных, был требовательным и по-отечески заботливым начальником.

С января 2000-го по июль 2002 года Эдуард Викторович — слушатель командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, который окончил с отличием.

В январе 2005 года начался новый период в карьере офицера — служба в управлении Западного оперативного командования, которая продолжалась до дня увольнения в запас. Полковник Эдуард Шалашов сначала был заместителем начальника службы РХБ защиты и экологии Западного оперативного командования, а с июля 2006-го — начальником службы РХБ защиты и экологии ЗОК. За двенадцать с лишним лет многое сделано в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в зоне ответственности оперативного командования в тесном взаимодействии с органами Министерства охраны природных ресурсов и Министерства по чрезвычайным ситуациям по Гродненской и Брестской областям. Эдуард Викторович принимал активное участие в жизни коллектива управления ЗОК: с 2007 года он бессменно являлся заместителем председателя совета Офицерского собрания управления объединения.

За отличие по службе и достигнутые высокие результаты в служебной деятельности Эдуард Викторович награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени.

Эдуард Викторович — отличный семьянин, вместе с женой, Людмилой Леонидовной, он воспитал двух дочерей: Анастасию и Викторию. Уже подрастают два внука.

— Никогда не сомневался в выборе жизненного пути, да и время показало, что я был прав, — считает офицер. — Отрадно, что наша семейная воинская традиция уже продолжена моим племянником Максимом. Надеюсь, что один из моих внуков также станет наследником традиции служения Отечеству. Сам, уйдя на пенсию, отдыхать не собираюсь — продолжу трудиться на благо страны…

Со славным полувековым юбилеем вас, Эдуард Викторович, крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и новых достижений на благо нашей любимой Беларуси!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора и из семейного архива полковника Эдуарда Шалашова