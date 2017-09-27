Баланс теории и практики

В рамках прохождения полигонной практики курсанты факультета противовоздушной обороны Военной академии приняли участие в ССУ «Запад‑2017». Совместно с военнослужащими одного из батальонов в/ч 29969 будущие офицеры выполняли задачи по охране и обороне позиций подразделений.

— Ежегодно практика проходит в сентябре, — рассказал руководитель полигонной практики начальник цикла кафедры тактики и вооружения радиотехнических войск факультета ПВО Военной академии полковник запаса Дмитрий Сергейчик. — Как правило, в этот период в воинских частях проводятся тактические учения. Поэтому курсанты принимают в них непосредственное участие. В этом году нашим курсантам предоставилась возможность стать частью такого масштабного и значимого события, как ССУ «Запад‑2017».

К слову, в ходе выполнения задач по охране и обороне позиции отличились четверо курсантов факультета ПВО.

Полковник запаса Дмитрий Сергейчик подчеркнул, что наряду с участием в ССУ «Запад‑2017» курсанты отрабатывали вопросы полигонной практики: проводили ежедневное техническое обслуживание вооружения, военной и специальной техники, готовили их к боевому применению.

— С 11 по 23 сентября мы находились в в/ч 29969, — рассказал сержант Артём Кондрат. — За этот период успели в полной мере освоить всю программу практики, а также поучаствовать в учении «Запад‑2017». Как командир отделения я очень доволен своими подчиненными, которые справились со всеми поставленными задачами и отличились в лучшую сторону.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора