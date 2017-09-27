Без страха и сомнений 

Недавно курсанты 59‑й школы подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра выполняли вождение на плаву на бронетранспортерах и бронированных разведывательно-дозорных машинах. Как рассказал руководитель занятия начальник 59 шпс подполковник Эдуард Никульча, это заключительный этап подготовки армейских специалистов.

— «Обкатку водой» прошли более ста военнослужащих срочной службы, — позже уточнил Эдуард Сергеевич. — Они преодолевали водную преграду на БТР‑80 и -60, а также БРДМ‑2. Это упражнение в нашей школе начали отрабатывать лишь два года назад. А все потому, что данные виды военной техники стали очень популярными не только в подразделениях сил специальных операций и воинских частях Вооруженных Сил, но и в Министерстве внутренних дел, органах пограничной службы. И, как показала практика, на качество подготовки наших выпускников командиры не жалуются.

Накануне ратного экзамена солдаты прошли теоретическую подготовку, отработали нюансы управления бронемашинами на танкодроме. В день практического занятия преподаватели довели до них цели и задачи, провели инструктаж по требованиям безопасности.

Чтобы выполнить поставленную задачу, экипажам грозных боевых машин нужно было преодолеть вододром протяженностью около километра и глубиной свыше трех метров. Конечно же, на произвол судьбы воинов никто не бросал — об их безопасности заблаговременно позаботились как офицеры и прапорщики учебного подразделения, так и обеспечивающие занятие специалисты. К примеру, военную технику готовили военнослужащие роты обеспечения учебного процесса, которой командует старший лейтенант Иван Пилипович.

— За три дня до проведения занятия личный состав выполнил полное техническое обслуживание бронемашин, — рассказал Иван Владимирович. — Я лично проверил каждую единицу военной техники: герметичность пробок, люков днища, исправность водооткачивающих насосов. Особое внимание уделил готовности инструкторов — младших командиров, именно они находятся рядом с новичками во время движения военной техники по воде.

Неподалеку дежурила команда спасательно-эвакуационной группы. В случае нештатной ситуации специалисты всегда в готовности первыми прийти на помощь экипажу, попавшему в вод­ную западню.

— Эвакуация военнослужащих и военной техники при ее затоплении — сложный процесс, — рассказал старший инструктор-водолаз прапорщик Сергей Осадчий. — В первую очередь спасаем людей, при необходимости оказываем им медицинскую помощь — только после этого вытаскиваем затопленную бронемашину. В мутной воде при нулевой видимости сделать это нелегко. К тому же водолазам нужно самим соблюдать требования техники безопасности. Для осуществления оперативных мероприятий у нас есть спецсредства: лодка НЛ‑8, которая может перевозить до восьми человек, дыхательные аппараты для работы под водой, маски и ласты, водолазные костюмы и ножи, медицинская аптечка. Снаряжение и оборудование весит около пятидесяти килограммов. Благо все это мы используем только на тренировках.

…На часах девять утра — а это значит, что подполковник Эдуард Никульча скоро даст команду о начале занятия. Около бронемашин в ожидании своих учеников стоят старший инструктор по вождению прапорщик Артём Короткевич, инструкторы по вождению сержанты Андрей Гулидов и Владимир Жабурдёнок.

Один из первых преодолевал вододром рядовой Артём Фёдоров. Родом парень из Гомеля, в армии служит четыре месяца.

По команде руководителя занятия бронемашины начали движение. Они медленно погружались в реку, нарушая покой водной глади. Словно бронированные катера, военная техника с включенными фарами плыла на противоположный берег, а затем возвращалась обратно. После этого экипажи меняли друг друга — и процесс обучения вновь возоб­новлялся.

— Самое главное — суметь справиться с волнением и страхом, — пояснил позже рядовой Артём Фёдоров. — Нервы были на пределе, хотя и понимал, что ситуация находится под контролем. Так как я впервые выполнял упражнение, сержант Гулидов подстраховывал меня. Однако мне удалось все сделать без ошибок — есть чем гордиться!.. Благодаря боевой учебе время в армии летит быстро, а главное — новое узнавать интересно. Хотел бы стать инструктором по вождению…

Капитан Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора