Достойны славы отцов, дедов и прадедов

Вот и завершилось совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017». Оно стало одним из наиболее масштабных в истории нашей суверенной Беларуси.

Мне было доверено освещать эпизоды учения, которые разворачивались на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО: здесь в ССУ принимали участие воинские коллективы 115‑го зенитного ракетного полка и одного из подразделений 147‑й зенитной ракетной бригады.

Руководством учения была создана сложная, динамичная и быстроменяющаяся обстановка. Войска сменяли позиционные районы, совершали марш в темное время суток, отражали нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, соблюдали маскировку и непрерывно отрабатывали учебно-боевые задачи с применением реальной авиации и разнообразных ввод­ных. Конечно же, бывало трудно — но не нашлось тех, кто роптал.

Воинские коллективы были сплочены единой целью — достойно и с высоким качеством выполнить все задачи учения. Крепкая дружба, войсковое товарищество и взаимовыручка царили среди участников развернувшихся на полигоне событий.

Пример подчиненным во всем подавали командир 115‑го зенитного ракетного полка полковник Олег Коновалов, его заместители, командир зенитного ракетного дивизиона майор Андрей Граматович и его заместитель по идеологической работе майор Денис Бакур — впрочем, как и остальные офицеры, а также прапорщики, сержанты.

С высоким качеством было организовано всестороннее обеспечение учения, успешно справлялись с задачами военнослужащие тыловых и ремонтных подразделений, связисты, медицинские работники и многие другие специалисты. Нельзя хотя бы не упомянуть о ежедневном ратном труде старшины зенитного ракетного дивизиона старшего прапорщика Михаила Мороза, командира отделения хозяйственного обеспечения прапорщика Натальи Шелех и многих их товарищей, которые обеспечивали для личного состава надлежащие условия повседневного полигонного быта.

В ходе основной фазы учения все задействованные подразделения противовоздушной обороны поразили цели: расчеты зенитных ракетных комплексов С‑300 — электронным пуском, боевых машин ЗРК «Оса» и ПЗРК «Игла» — зенитными управляемыми ракетами, зенитных установок ЗУ‑23-2 — боевыми снарядами, получив оценку «отлично». Свидетелями высочайшего уровня профессионализма стражей мирного белорусского неба стали не только представители руководства учения, но и иностранные наблюдатели и многочисленные журналисты. Ни у кого не осталось сомнения в том, что наше мирное белорусское небо в надежных руках.

Нужно отметить, что задачи выполняли штатные подразделения, в которых проходят службу офицеры всех возрастов, в том числе недавние выпускники военных учебных заведений, а также военнослужащие-срочники. Практически все солдаты и сержанты расчетов боевых машин «Оса» в ходе учения впервые совершали боевые пуски зенитных управляемых ракет. Вместе с тем в ходе плановой боевой учебы они получили основательную подготовку, которая позволила уверенно справиться с поставленными задачами. Так, на высший балл выполнили боевую стрельбу из ЗРК «Оса» вместе со своими товарищами рядовой Александр Дроздов и младший сержант Юрий Куляшов. Личный состав расчетов ПЗРК «Игла» и зенитных установок ЗУ‑23-2 к моменту основной фазы учения в большинстве своем прослужил менее 10 месяцев. Глаза у ребят горели, настроение было боевым — все осознавали степень ответственности за итоги боевой стрельбы и стремились оправдать оказанное командованием доверие…

Вывод из сказанного может быть только один: нынешнее поколение защитников Отечества является достойным преемником богатых воинских традиций и боевой славы Вооруженных Сил Беларуси, надежным защитником Союзного государства Беларуси и России, суверенитета и территориальной целостности нашей Родины, что и было наглядно продемонстрировано в ходе ССУ «Запад‑2017».

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора