Формула успешной стрельбы

Сентябрьское небо совсем прохудилось. С самого утра на полигоне Брестский шел мелкий пронизывающий дождь. И прекращаться, похоже, не собирался.

Вокруг — тишина. «Сахара» играет яркими красками разноцветной листвы и пожухлой травы, лишний раз напоминая нам о том, что осень постепенно вступает в свои законные права…

Всколыхнуть всю эту красоту и уныние в тот день предстояло тяжелому гаубичному артиллерийскому дивизиону 111‑й гвардейской артиллерийской бригады. Резервисты, прибывшие на свой третий сбор, были готовы продемонстрировать ратное мастерство в ходе тактического учения с боевой стрельбой. На позициях — 152‑мм буксируемые гаубицы «Мста-Б».

Чертова дюжина задач

Из пункта постоянной дислокации дивизион прибыл «на полевые квартиры» несколько недель назад. Обустроив лагерь, артиллеристы приступили к боевой работе.

…Для начала я отправляюсь на командно-наблюдательный пункт, где находятся руководитель учения и контрольная группа. На столах — рабочие тетради, карты, измерительные приборы, поодаль — артиллерийский квантовый дальномер.

— Тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион отрабатывает практическое выполнение огневых задач, — знакомит меня с нюансами стрельбы заместитель командира 111‑й гвардейской артиллерийской бригады — начальник отделения боевой подготовки гвардии подполковник Виталий Бриштен. — Накануне проведено слаживание отделений, расчетов, взводов и батарей. Сегодня дивизион осуществляет огневую поддержку мотострелковых подразделений. Всего ему предстоит выполнить 13 огневых задач. Пока резервисты стреляют с высокой точностью и отличным временем. Особо хочу отметить работу командира батареи гвардии старшего лейтенанта Максима Дроздова.

Молодой офицер в должности всего месяц. Три года назад после окончания Военной академии он прибыл в 111‑ю гвардейскую артиллерийскую бригаду. Сначала был командиром взвода артиллерийской разведки, затем — старшим офицером батареи.

— Забот и ответственности с новой должностью, естественно, добавилось. Но стало гораздо интереснее. Сегодня мы выполняем задачи в ходе ведения специальных боевых действий. Наносим огневое поражение незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам противника, осуществляем их блокирование и уничтожение. Это колонны техники, живая сила неприятеля и огневые средства бандформирований, — поясняет гвардии старший лейтенант Максим Дроздов. — Для успешной стрельбы нужна слаженная работа всех звеньев. Что касается резервистов, они готовы на 100 процентов, я в них полностью уверен. Все люди с высшим образованием, отношение к делу серьезное, работать с ними легко.

На командно-наблюдательном пункте результаты стрельбы оценивает первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования полковник Вячеслав Чалевич.

— Тактическое учение с боевой стрельбой тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона является своеобразным венцом подготовки резервистов. Артиллеристы показывают хорошие и отличные результаты стрельбы. Видно, что работа проведена огромная, уровень подготовки очень высокий. В очередной раз убеждаюсь, что система подготовки резервистов себя полностью оправдывает, — отмечает Вячеслав Викторович.

Тем временем руководитель учения гвардии подполковник Виталий Бриштен ставит очередную задачу командиру дивизиона, который находится в командирской машине управления. Оттуда команды поступают на пункт управления огнем дивизиона.

Футболист, умеющий стрелять

А я отправляюсь туда, где от залпов вздрагивает земля. Вот оно, грозное оружие — буксируемая гаубица «Мста-Б»! Калибр — 152,4 мм, дальность стрельбы — до 30 км, расчет — восемь человек, масса — семь тонн. Орудие может вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Меж тем артиллеристы готовятся к очередной стрельбе, приводя в движение поворотный и подъемный механизмы орудия. Маховики принимают нужное положение. Стволы гаубиц выстраиваются в надлежащем направлении.

Тут же резервисты бегом доставляют снаряды — каждый к своему орудию — и отправляют их в канал ствола. Вес снаряда, к слову, более сорока килограммов!..

Клацает клин затвора, и командиры орудий красными флажками докладывают о готовности к стрельбе.

— Батарея, залпом! Триста… тридцать… три!

Мгновение — и земля вздрагивает от пронзительного залпа орудий. Сизый дым окутывает позиции артиллеристов, осенний пряный воздух смешивается с резким запахом сгоревшего пороха.

Спустя несколько секунд вдалеке слышатся глухие хлопки от разорвавшихся снарядов. Расстояние до целей составляет порядка семи километров.

— Ощущения — супер, словами не передать!.. Мы долго ждали этого момента, — делится впечатлениями командир орудия младший сержант резерва Евгений Тайкевич. — Это для нас уже третий сбор. Прежде получили хорошие теоретические знания и практические навыки — оставалось только на себе прочувствовать, что же такое настоящая боевая стрельба. И вот она!.. Признаюсь, мы очень волновались. Думали, как это будет… Но после первого выстрела приходит уверенность и появляется азарт. Хочется стрелять снова и снова.

К слову, в гражданской жизни Евгений Тайкевич работает детским футбольным тренером в Березе. До этого сам играл в футбол на профессиональном уровне в чемпионате Беларуси, попробовал свои силы в первенстве Польши. Успел и высшее образование получить — окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка.

— Думаю, что ощутить на себе армейские будни должен каждый нормальный мужчина. Уметь держать оружие и защищать свою Родину — наш долг. Кстати, мой отец служил в 927‑м истребительном авиационном полку в Березе, воевал в Афганистане. Брат тоже служит. Теперь вот настала моя очередь постигать военную науку.

— В чем же формула успешной стрельбы? — спрашиваю у Евгения Тайкевича.

— Не ошибусь, если скажу, что это слаженная работа расчета. Подготовка, четкие команды и взаимопонимание. От этих составляющих и зависит положительный результат, точная стрельба.

Нашу беседу меж тем прерывает команда на перемещение орудий в район запасных огневых позиций.

Армейские грузовики, стоящие в укрытии поодаль, срываются с места и направляются к орудиям. Артиллеристы загружают в кузов боеприпасы, переводят гаубицы из боевого положения в походное и сцепляют их с тягачами. Все делается быстро и четко!

Спустя несколько минут колонна готова совершить марш в новый позиционный район. Двигатели машин взрывают тишину с новой силой, и грузовики, выстроившись друг за другом, «ползут» по полигону, оставляя за собой глубокие следы на песке.

Впереди у артиллеристов — новые цели. И нет сомнения, что все они будут поражены.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора