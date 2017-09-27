Нашёл своё призвание

В зенитном ракетном дивизионе в/ч 30151 на начальника отделения энергетического обеспечения старшего прапорщика Александра Цвирко возлагается особая ответственность. Радиолокационные станции и пусковые установки зенитных ракет должны снабжаться электроэнергией бесперебойно. Ведь зона ответственности воинской части — небо над белорусской столицей.

Срочную армейскую службу Александр Цвирко проходил в 288‑й базе резерва автомобилей в должности водителя-заправщика. В 2002 году, отслужив, возвратился на родину — в Слуцкий район и… через девять месяцев после увольнения в запас вернулся в Вооруженные Силы.

— Прикипел я, что называется, к армии, — признался в беседе Александр Васильевич. — Самая что ни на есть мужская работа. Да и социальные гарантии не будем сбрасывать со счетов. Вот и надел вторично военную форму. Когда оформил контракт, из военкомата направили не в Старые Дороги, где служил срочную, а в в/ч 30151. А специальность осталась прежняя — водитель.

После окончания учебы в 72 ОУЦ получил должность инструктора практического вождения. Спустя время прапорщика Цвирко назначили техником отделения энергообеспечения, а в 2008 году он возглавил это подразделение.

— Когда я пришел служить в отделение энергообеспечения, на первых порах волновался, — признался Александр Васильевич. — Устройство и эксплуатацию дизельных двигателей я знал хорошо, а вот с электротехническим оборудованием пришлось ознакомиться. Многое подсказали и показали мои непосредственные начальники — майоры (в то время) Сергей Шкурский и Александр Максименко.

Настоящим экзаменом для меня стал первый полевой выход в новом качестве в 2008 году. Тревожился, смогу ли уложиться в нормативы по развертыванию и сворачиванию энергетических установок. Но все прошло благополучно. С задачами справился четко и своевременно.

Трижды за время службы в зенитных ракетных войсках старшему прапорщику Александру Цвирко доводилось бывать на боевых стрельбах на российском полигоне Ашулук. Там, по его словам, было непросто. Приходилось очень тщательно контролировать работу дизель-генераторов. В жарком климате астраханской степи они могли перегреться и выйти из строя. Но техника отработала безотказно. Александр Васильевич этим гордится. Два года назад старший прапорщик Цвирко был награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

— Если бы у меня была возможность, что называется, изменить судьбу, я бы все равно пришел в армию, — подчеркнул начальник отделения энергообеспечения. — Здесь, в войсках, я нашел свое призвание. Кроме того, планирую заочно окончить вуз и стать дипломированным инженером-энергетиком. Надеюсь со временем получить и офицерское звание…

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора