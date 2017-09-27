«Быть всегда крепким духом!» — главное правило в жизни полковника в отставке Николая Кудринского. Во многом благодаря этому он, невзирая на проблемы и трудности, от которых никуда не денешься, неизменно сохраняет бодрость и оптимизм, внимательное отношение к людям.

Слушая неторопливый рассказ ветерана о пережитом, словно перелистываешь страницы книги. Родился он в городе Володарске Нижегородской области в семье военнослужащих. От отца и матери получил наказ, которому старался неизменно следовать: всегда поступать по совести и чести.

Николай не колебался при выборе профессии: по примеру родителей решил посвятить себя службе в армии. После успешного завершения учебы в специализированной средней школе с углубленным изучением физики юноша поступил в Горьковское высшее военное училище связи, которое окончил с отличием. Закономерно и то, что повезло и с распределением: перспективного лейтенанта направили служить в Краснознаменный Белорусский военный округ — в прославленную 120‑ю гвардейскую мотострелковую дивизию, которая по праву считалась одним из лучших воинских соединений Вооруженных Сил СССР.

Находясь на должности командира взвода 149‑го отдельного гвардейского батальона связи, Николай прошел хорошую школу профессионального мастерства. Следующей ступенькой карьерного роста для молодого офицера в данном воинском подразделении стала должность начальника стационарного узла связи — помощника начальника связи по спецаппаратуре.

Потом он был переведен в 62‑й узел связи штаба КБВО (теперь это центральный узел связи Министерства обороны), где занимал различные должности, а затем и возглавил узел связи.

— Это были годы напряженной работы и высочайшей ответственности за конечный результат, — вспоминает сегодня Николай Васильевич. — Благодаря высокому уровню профессионализма личного состава и технической оснащенности мы надежно обеспечивали командование всеми видами связи. При этом боевая готовность связистов всегда была на высоте.

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Для каждого, кто выбрал военную службу своим профессиональным делом, рано или поздно приходит черед покинуть армейский строй. Николай Васильевич вышел в отставку в 1992 году. Это был новый серьезный этап в его жизни, который совпал по времени с распадом Советского Союза и переходом экономики на рыночные рельсы. Найти себя «на гражданке» бывшему офицеру удалось благодаря помощи друзей, поддержке семьи. Работал на предприятиях государственной и частной формы собственности инженером-экспертом по системам связи, где его профессиональные знания были востребованы все эти годы. В данный момент является учредителем общества с ограниченной ответственностью.

Николай Васильевич признается, что ностальгию по всему, что связано с армией, он испытывает до сих пор:

— Знаете, за все эти годы я еще полностью не адаптировался к гражданской жизни. Раньше моя должность была сопряжена с очень высокой ответственностью. Даже находясь дома, оставался в напряжении: позвонить по службе могли в любое время дня и ночи.

Сменив военный китель на пиджак, вскоре втянулся в новую работу. Кроме того, с энтузиазмом занялся общественной деятельностью.

Николай Васильевич стал одним из инициаторов создания совета ветеранов и служащих войск связи Вооруженных Сил Республики Беларусь, который возглавляет его единомышленник Борис Мелёхин. Члены общественной организации сегодня в едином строю с нынешним поколением воинов‑связистов. Они часто бывают в воинских частях, проводят встречи со школьниками, уроки мужества.

Как отмечает Николай Кудринский, многое дает сотрудничество с аналогичной ветеранской организацией войск связи Вооруженных сил России, которое координируется в рамках Союзного государства.

— Такие встречи для нас как глоток свежего воздуха, — с улыбкой говорит заслуженный ветеран. — Ведь мы общаемся со старыми испытанными друзьями, с которыми когда-то вместе служили. Такое не забывается…

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Владимира Блинова и из личного архива Н. В. Кудринского