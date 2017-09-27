Как-то в Минске свел меня случай с военным медиком с фамилией Самсонов.

— Уж не родственник ли вы Самсонова — героя штурма рейхстага Константина Яковлевича, ставшего потом полковником? — любопытствую я.

— Вообще-то я сын полковника Самсонова, — отвечает с улыбкой собеседник. — Только моего отца зовут Валерием Алексеевичем. И в родстве с тем Самсоновым не состоим. Да и воевать нам тоже не довелось. Хотя…

Из дальнейшего разговора выяснилось, что в штурме Берлина участвовала бабушка офицера по материнской линии, медсестра Тамара Владимировна Сагимян, и даже оставила на рейхстаге свой автограф.

На рейхстаге расписывались тогда многие. Но роспись бабушки Сагимян интересна тем, что порождает вопрос: не это ли послужило толчком к тому, что в семье ее дочери, Натальи Владимировны, все мужчины — муж и двое сыновей — стали военными. И не просто военными, а, как скромно признался Дмитрий Валерьевич: «У нас, кроме мамы, все полковники».

Вот так-то! Скажу откровенно: за свою довольно долгую корреспондентскую жизнь о ком только не писал, какие только династии не прославлял в самых разных уголках Союза! Но чтобы в одной семье было три полковника — такое встретил впервые. И где? В Беларуси, в крае, который не раз оказывался под игом иноземных завоевателей. Поэтому здесь всегда особенно уважительно относятся к воину-защитнику.

Правда, мои Самсоновы не все белорусы от рождения. И не все живут в Беларуси, но связаны с ней неразрывно. Каким образом? Об этом, вероятно, надо сказать хотя бы кратко, как и о том, что из себя вообще представляет каждый из них.

Начнем с главы семейства. Валерий Алексеевич родился в 1951 году в Караганде Казахской ССР. В 1972 году окончил Ташкентское высшее военное командное училище, а в 1979‑м — Военную академию им. М. В. Фрунзе. После академии вся его служба до увольнения в запас прошла в Беларуси. Им подготовлены, можно сказать, целые подразделения высококлассных специалистов‑разведчиков в частях в Полоцке, Бресте, Минске, Бобруйске — там, где служил Валерий Алексеевич. А служил он образцово, о чем свидетельствует и украшающая грудь ветерана Вооруженных Сил медаль «За боевые заслуги». С супругой Натальей Владимировной вырастили двоих сыновей. Живут в Бобруйске.

По стопам отца пошел младший сын — Георгий, родившийся в 1980 году в Полоцке. Только ему больше приглянулась не разведка, а связь. Служит в Карелии, полковник.

Уравнялся в воинском звании с отцом и братом и Дмитрий. Только он — полковник медицинской службы: пошел по стопам бабушки и матери, окончивших Карагандинский мединститут. Дмитрий проходит службу в 432‑м ордена Красной Звезды Главном военном клиническом медицинском центре, где возглавляет самое молодое в учреждении отделение. Молодое и по возрасту, и по специализации — сосудистой хирургии, уже успевшее завоевать себе добрую славу не только в Беларуси, но и за ее пределами. Сюда обращаются и военные, и гражданские лица.

Живя заботами отделения, Дмитрий Валерьевич не забывает и семью. У него прекрасная спутница жизни — Оксана Александровна, трое детей. Кстати, у Оксаны отец — военный, полковник, закончил военную службу в должности командира части войск ПВО. Отмечен за ратную службу орденом «Знак Почета». В настоящее время Александр Иванович Рипка на заслуженном отдыхе.

На семейных торжествах всегда присутствует слаженный полковничий квартет.

Полковник в отставке Павел Ерошенко, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии Союза журналистов СССР