Совершенствуя ратное мастерство

Отдельный гвардейский парашютно-десантный батальон 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады со средствами усиления совершил погрузку на железнодорожный транспорт и убыл на полигон Российской Федерации Струги Красные для проведения батальонного тактического учения с боевой стрельбой совместно с российскими военнослужащими.

Командир батальона гвардии подполковник Евгений Барановский подчеркнул, что для него и его подчиненных учение станет серьезным испытанием, с которым они, конечно же, справятся.

Стоит отметить, что в строю приданных подразделений усиления, которые отправились на полигон вместе с батальоном, — военнослужащие, пополнившие армейские ряды менее года назад.

Уже через двое суток наши гвардейцы приступят к выполнению поставленных задач, которые включают в себя боевую стрельбу и десантирование согласно плану проведения учения.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора