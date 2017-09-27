Всегда в строю

По сравнению со столетней историей Вооруженных Сил Беларуси четверть века существования Белорусского союза офицеров – срок небольшой. Из отдельных, стихийно образованных групп союз за два с половиной десятилетия превратился в мощную патриотическую организацию, которая пользуется сегодня высоким авторитетом в обществе.

А начиналось создание общественного объединения по инициативе офицеров и прапорщиков запаса и в отставке в самых разных регионах страны. 24 октября 1991 года впервые в Беларуси в городе Бресте офицеры и прапорщики запаса, ветераны войны, представители ветеранских организаций учредили на конференции самостоятельную организацию — Ассоциацию офицеров запаса Брестской области. Председателем исполнительного бюро ассоциации стал бывший командир зенитного ракетного полка кадра 76‑й танковой дивизии полковник в отставке А. Ф. Трунов.

20 апреля 1992 года на конференции, в которой принимали участие уже все организации региона, ассоциация была переименована в Союз ветеранов Вооруженных Сил и офицеров запаса Брестской области. Был утвержден Устав, принято Положение о союзе ветеранов, избран председатель — полковник запаса В. В. Попов.

5 сентября 1992 года прошло собрание в Гомеле, на котором приняли решение о создании Гомельского областного общественного объединения «Белорусский союз офицеров». Первым председателем совета организации был избран полковник в отставке М. И. Парфёнов.

20 июня 1992 года в актовом зале администрации Октябрьского района города Витебска состоялось собрание, на котором присутствовали 85 представителей районных организаций Витебской области. Было принято решение считать данное собрание учредительной конференцией областной организации союза офицеров. Конференция приняла решение создать Витебскую областную организацию офицеров запаса и в отставке, избрать ее руководящий орган — совет. Первым председателем Витебской областной организации Белорусского союза офицеров был единогласно избран майор запаса Антон Крупенько.

Гродненская областная организация Белорусского союза офицеров была создана в сентябре 1992 года. У истоков ее создания стояли председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов М. Б. Сосновский, Герой Советского Союза полковник в отставке И. Д. Лебедев, полковники в отставке В. Ф. Гарбуль и Л. П. Абабков. Первым председателем областной организации БСО был избран генерал-майор запаса В. И. Мамченко.

Идея объединения разрозненных районных, городских и областных организаций офицеров запаса и в отставке, что называется, витала в воздухе. У истоков создания республиканского союза офицеров стояли истинные патриоты, отдавшие служению Родине лучшие годы жизни, — генерал-лейтенант авиации запаса Дмитрий Иванов, генерал-майоры запаса Анатолий Баранкевич, Семён Кузьменко, Игорь Малков, Виктор Слюсар, Александр Солдатенко, полковники запаса Геннадий Калинин, Пётр Катков, Игорь Линкин, Борис Промышлянский, подполковник запаса Анатолий Филимонцев, капитан 2 ранга запаса Евгений Жалнин, капитан 3 ранга запаса Михаил Козел, майор запаса Борис Петров и многие другие.

Инициативу по созданию республиканского общественного объединения «Белорусский союз офицеров» поддержали многие руководители региональных организаций. В Брестской области — полковник запаса Валентин Попов, генерал-лейтенант запаса Владимир Марченко, в Витебской — подполковник запаса Николай Янов и майор в отставке Андрей Климов, в Гомельской — полковник запаса Илиодор Пилипчук, в Гродненской — генерал-майор запаса Валентин Сорокин, в Минской — подполковник запаса Анатолий Попов и полковник запаса Георгий Мишаев, в Могилевской — генерал-лейтенант запаса Станислав Румянцев и подполковник запаса Анатолий Пелымский, в городе-герое Минске — полковник в отставке Михаил Чумаков.

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20 сентября 1992 года в Минске состоялся 1‑й съезд, на котором и было принято решение о создании Белорусского союза офицеров. Делегаты утвердили Устав организации, избрали Республиканский совет и его председателя — генерал-лейтенанта авиации запаса Дмитрия Иванова. Он возглавлял Белорусский союз офицеров на протяжении 13 лет.

В декабре 1992 года Белорусский союз офицеров был зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Беларусь как самостоятельная общественная организация.

18 сентября 1993 года состоялся 2‑й съезд Белорусского союза офицеров. В его работе приняли участие представители офицерских коллективов практически из всех регионов страны. Съезд призвал всех делегатов и членов Союза последовательно и настойчиво вести работу по сплочению офицеров запаса и в отставке, созданию региональных организаций Белорусского союза офицеров, отстаиванию прав бывших военнослужащих, защите их законных интересов.

В работе съезда принимал участие и депутат Верховного Совета Республики Беларусь офицер запаса Александр Лукашенко, который изложил свое видение социально-экономической обстановки в нашей стране, отметил засилье чиновничества и коррупции, обосновал необходимость принятия экстренных мер по искоренению негативных явлений в обществе, поддержал союз офицеров в его начинаниях и пообещал содействовать решению вопросов, выдвинутых делегатами по разработке и принятию законов в интересах офицеров запаса и в отставке.

Могилевская областная организация общественного объединения «Белорусский союз офицеров» была создана 17 января 1995 года. Первым председателем ее совета был избран капитан 1 ранга запаса Е. Д. Васюков.

9 апреля 1995 года состоялось собрание офицеров в Минске, которое объявило о создании городской организации — ее возглавил ветеран Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил полковник в отставке М. Е. Чумаков.

А 1 марта 1997 года в Борисове состоялась конференция, на которой было единогласно принято решение создать Минскую областную организацию Белорусского союза офицеров. Председателем облсовета БСО был избран полковник запаса Г. И. Артёмов.

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Экономический кризис первой половины 1990‑х годов вынуждал ставить одной из целей деятельности общественного объединения социальную защиту, содействуя поддержанию достойного уровня жизни офицеров запаса и в отставке. Но офицеры, по определению, — люди государственные. Поэтому союз не ограничивался только экономическими целями. Когда создавался союз офицеров, ветераны Вооруженных Сил включили в главную программу деятельности БСО содействие поддержанию надлежащей обороноспособности Республики Беларусь, созданию необходимых условий и возможностей для эффективного использования в национальных интересах потенциала и опыта офицерского состава, работу по консолидации офицерского состава, сохранению и приумножению традиций офицерского братства, передачу служебного и боевого опыта офицеров запаса и в отставке военнослужащим, проходящим службу в рядах Вооруженных Сил Беларуси, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.

Члены Белорусского союза офицеров — непременные участники всех мероприятий в День Победы, День памяти воинов‑интернационалистов, ритуалов принятия новобранцами Военной присяги, военно-спортивных игр школьников, автопробегов по местам боевой славы, митингов памяти в честь павших за Отечество воинов.

БСО активно проводит в жизнь политический курс руководства страны. Члены общественного объединения являются также инициаторами, организаторами и участниками мероприятий духовно-нравственного и патриотического характера. Среди активистов союза — генерал-лейтенант в отставке Илья Вельджанов, генерал-майор в отставке Виктор Белоусов, полковники запаса Леонид Некрасов, Анатолий Мишечек, полковники в отставке Валерий Шевелев, Михаил Журавков, Игорь Киреев, Александр Виноградов, Бронислав Карпенко, Семён Царёв, подполковники в отставке Николай Янов, Геннадий Панич, капитан 2 ранга в отставке Сергей Денисов.

Также в структуре БСО созданы и активно работают профессиональные организации ветеранов инженерных войск (председатель — генерал-лейтенант в отставке Павел Гутенко), ветеранов ВВС и войск ПВО (генерал-майор авиации в отставке Камиль Махмудов), ветеранов войны и военного строительства (подполковник в отставке Виктор Павлов), ветеранов космодрома Байконур (полковник в отставке Иван Уминский).

С большим уважением вспоминают в организации первого председателя Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» генерал-лейтенанта Дмитрия Иванова, руководителя союза генерал-лейтенанта Евгения Микульчика.

Сегодня Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз офицеров» возглавляет генерал-майор в отставке Владимир Бамбуров.

За четверть века БСО превратился в патриотическую организацию, которая пользуется авторитетом и в ветеранском движении, и в обществе в целом. Сегодня в ее рядах насчитывается более 13 тысяч человек, более 60 % которых активно участвуют в трудовой деятельности.

Отвечая на заботу и внимание об офицерах запаса и в отставке, члены БСО сполна осознают свою ответственность за настоящее и будущее Беларуси, ее мирное и поступательное развитие, готовы и впредь наращивать свою общественную активность, укреплять свои ряды и сплоченность в интересах достижения намеченных руководством страны высоких рубежей. О наиболее эффективных путях достижения этих целей будет идти речь на очередном съезде Белорусского союза офицеров, который пройдет в ноябре. А сейчас в организационных структурах общественного объединения активно ведется отчетно-выборная кампания.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото из архива ОО «Белорусский союз офицеров»