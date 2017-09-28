На плацу Военной академии состоялся воинский ритуал посвящения курсантов первого курса факультета военной разведки в разведчики.

…После принятия Военной присяги эти парни убыли в Марьину Горку. На протяжении последующих трех недель они осваивали азы воздушно-десантной подготовки, завершив ее прыжками с парашютом.

И вот первокурсники, вернувшись в стены ведущего военного вуза страны, дали торжественное обещание перед своими командирами и товарищами добросовестно постигать военную науку.

— Сегодня вы вступаете в ряды разведчиков Вооруженных Сил Республики Беларусь, — обратился к курсантам первый заместитель начальника Военной академии генерал-майор Геннадий Лепешко. — Каждый из стоящих в строю заслужил право называться разведчиком и гордо носить берет цвета неба.Затем начальник факультета военной разведки Военной академии полковник Андрей Сидоров подал команду на вручение беретов и знаков принадлежности к факультету. Один за другим курсанты выходили из строя, чтобы получить из рук командиров долгожданный головной убор. Несколько мгновений — и голубой цвет беретов украсил строй первокурсников.

— Я поступил в Военную академию, чтобы получить качественное высшее образование, так как считаю, что это один из самых престижных вузов нашей страны, — рассказал курсант Иммануил Гудович. — А факультет военной разведки выбрал, чтобы научиться защищать свою Родину и семью. Надеть голубой берет для меня — знак особой гордости, ведь я понимаю, что уже выдержал ряд испытаний и по праву заслужил его.

Курсант Глеб Кулай решил связать свою жизнь с армией во время обучения в кадетском классе средней школы № 28 города Бреста. А факультет военной разведки выбрал под впечатлением от просмотра военно-патриотических фильмов и прочтения произведений о войне.

— Я хотел посвятить свою жизнь служению Отечеству — и сегодня, когда встал в курсантский строй, горжусь сделанным выбором, — поделился первокурсник. — Посвящение в разведчики для меня особенно символично, ведь это своего рода итог пройденных мною испытаний — и одновременно начало нового, более ответственного и сложного пути.

Ритуал продолжился приведением курсантов к клятве разведчика. Троекратным «клянемся» будущие офицеры обозначили свое желание и готовность чтить традиции предыдущих поколений, быть верными Отечеству.

— Брат личным примером показал мне, что быть разведчиком почетно, — рассказал курсант Дмитрий Дунец. — Он часто рассказывал о том, как проходит служба в стенах ведущего военного вуза страны. И я загорелся желанием оказаться там, среди единомышленников, преданных друзей и надежных товарищей — в рядах сил специальных операций. По прошествии двух месяцев обучения в Военной академии я твердо уверен: выбор сделан правильный.

Начальник факультета военной разведки полковник Андрей Сидоров поздравил подчиненных с вступлением в ряды военных разведчиков. И выразил уверенность в том, что парни своими ратными свершениями докажут преданность стране и народу.

— С честью и достоинством выполняйте свой воинский долг, свято храните и приумножайте боевые традиции старших поколений, учитесь у них мужеству и стойкости. Усердно постигайте премуд­рости военной науки и гордо называйте себя разведчиками, — добавил Андрей Викторович.

Воинский ритуал завершился прохождением торжественным маршем.

Старший лейтенант Артур Григорян, «Ваяр», фото автора