Информация о местах и времени проведения консультаций по вопросам призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в августе — ноябре 2017 года в г. Минске и областных центрах

ежедневно по рабочим дням

ежедневно по рабочим дням

г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, д. 73, каб. 15,

военный комиссариат Гомельской области (ОСП)

10.00 – 17.00 еженедельно по понедельникам

(по телефону — по рабочим дням)