Информация о местах и времени проведения консультаций по вопросам призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в августе — ноябре 2017 года в г. Минске и областных центрах

 в Призыв / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 182

 

Место проведения Время проведения Телефоны
для консультаций
г. Брест, ул. Пионерская, д. 40/3, каб. 409, 410,

военный комиссариат Брестской области

 9.00 – 16.30

ежедневно по рабочим дням

 (8 0162) 46-39-10

(8 0162) 46-38-61
г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 18, каб. 16, 25,

военный комиссариат Витебской области (ОСП)

 9.00 – 17.00

ежедневно по рабочим дням

 (8 0212) 60-73-77

(8 0212) 60-73-71
г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, д. 73, каб. 15,
военный комиссариат Гомельской области (ОСП)		 10.00 – 17.00

еженедельно по понедельникам
(по телефону — по рабочим дням)

 (8 0232) 41-24-63

(8 0232) 41-24-62

(8 0232) 41-24-53
г. Гродно, ул. Озерское шоссе, д. 7, каб. 20, 21,
военный комиссариат Гродненской области (ОСП)		 8.00 – 17.00

ежедневно по рабочим дням

 (8 0152) 77-00-12

(8 0152) 77-03-68
г. Минск, ул. Ангарская, д. 8, каб. 235,

военный комиссариат г. Минска

 8.00 – 17.00

ежедневно по рабочим дням

 (8 017) 345-27-67
г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 36, каб. 110,

военный комиссариат Минской области

 8.00 – 17.00

ежедневно по рабочим дням

 (8 017) 226-24-73
г. Могилев, ул. Крупской, д. 99, каб. 23,

военный комиссариат Могилевской области (ОСП)

 9.00 – 13.00

еженедельно по вторникам

(по телефону — 9.00 – 13.00
еженедельно по четвергам)

 (8 0222) 70-69-80

(8 0222) 22-27-42

(8 0222) 40-56-53

 

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