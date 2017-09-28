Инновации – в жизнь

Международный инновационный научно-практический форум Science & Business‘17 пройдет в Минске 6–7 октября. Мероприятие призвано объединить на своей площадке ученых, инноваторов и предпринимателей для обмена опытом, получения новых контактов и развития проектов. Программой предусмотрена выставка лучших инновационных проектов участников.

Первый день форума, 6 октября, станет научным: пройдут секции с презентацией и апробацией научных исследований молодых ученых, аспирантов, магистрантов, представителей студенческой и школьной науки. Планируется проведение секций по следующим направлениям: гуманитарные науки и искусства, экономические науки, химические науки и науки о Земле, биологические науки, медицинские науки, аграрные науки, физико-технические науки, физико-математические науки, информационные технологии, военно-технические науки.

На второй день форума запланирован образовательный интенсив по основам предпринимательства и развитию предпринимательских навыков. Также пройдет награждение учителей, ученики которых являются активными участниками и победителями научных мероприятий, организованных ООО «Минский городской технопарк».

БЕЛТА