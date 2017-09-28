Спасибо за армейскую науку!

Участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017» стало уже историей — и оно навсегда останется в памяти военнослужащих 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Командир БМП‑2 гвардии сержант Евгений Мельников вспоминает, как около двух месяцев вместе с сослуживцами находился на полигоне Борисовский. Гвардейцы готовили полигон к проведению учения, оборудовали места для проживания. Затем начались тренировки.

— Моя задача как заместителя командира взвода была помогать нашему командиру, со своим подразделением вести огонь и корректировать его направление, — пояснил Евгений. — И вот учение… БМП, в которой я находился, подъезжала к окопу, затем часть экипажа покидала боевую технику. Наводчик и механик-водитель оставались в БМП, чтобы вести огонь со своих мест, а мы со снайпером, гранатометчиком и пулеметчиком занимали позиции, с которых открывали огонь при приближении противника. Наша задача была такой: не допустить его прорыва. И своими слаженными действиями мы смогли это осуществить.

На экране телевизора репортажи с учения выглядят, как в кино, а на полигоне — все гораздо ярче, волнительнее и реалистичнее. Непередаваемые ощущения — их сложно выразить словами, это нужно видеть. И еще: там понимаешь, насколько важно сделать так, чтобы не было ошибок, травм, нарушения техники безо­пасности.

Евгений Мельников отслужил уже 16 месяцев, скоро увольнение в запас. Парень уже раздумывает над тем, чтобы связать дальнейшую жизнь со службой в армии.

А механик-водитель танка Т‑72Б гвардии ефрейтор Иван Горячко хотел оказаться в строю именно 120 омбр. Здесь проходил срочную службу его друг — был наводчиком танка.

После окончания Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения Ивана призвали в ряды Вооруженных Сил. Он рад, что навыки, полученные во время учебы, ему пригодились.

— Адаптировался к службе быстро, легко нашел общий язык с сослуживцами — коммуникабельность мне очень помогла, — уверил гвардии ефрейтор Горячко. И рассказал о том, чем ему особенно запомнилось участие в недавнем учении «Запад‑2017»:

— Выполняя учебно-боевые задачи, я управлял танком, который условный противник «подорвал» учебной гранатой. А сослуживец, управляя таким же танком, помог эвакуировать мою технику. Чувствовалась взаимовыручка, мы поддерживали друг друга.

Иван попробовал свои силы и в обслуживании техники, хотя до службы в армии танк видел только на параде. Какова же была радость военнослужащего, когда ему предложили самому поучаствовать в параде на 9 Мая, управляя Т‑72Б!

Накануне парень старательно готовил технику: красил танк, менял фильтры… И, конечно же, до торжественного выезда на парад не раз тренировался на аэродроме в Липках. Нужно было отрабатывать до совершенства управление этой боевой техникой.

А еще Иван Горячко увлеченно рассказывал о том, как участвовал в первом для себя учении с боевой стрельбой на Гожском полигоне. В учебный бой гвардейцы шли февральской ночью, в день его рождения. Так необычно — по-боевому! — механик-водитель отметил тогда свое 21‑летие.

Иван уверен: в памяти об армии останутся хорошие воспоминания, знакомство с новыми друзьями и фотографии с торжественной церемонии принятия Военной присяги, снимки с родными и близкими, которые посещали его во время службы. А полезные навыки пригодятся в жизни.

Согласен с этим мнением и командир разведывательного отделения гвардии младший сержант Артём Филимонов. За 11 месяцев службы довелось преодолевать марш-броски, отрабатывать навыки выживания в различных условиях, ориентирования на местности, способы маскировки. И наконец — участвовать в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

Артём занимался охраной центра боевого управления и полевого лагеря, где размещались военнослужащие. На полигоне Осиповичский охранял вертолетную площадку и маршрут перемещения командного состава.

— Учение запомнилось — я понял, каково быть настоящим разведчиком. Еще памятно участие в показательных выступлениях на День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, в годовой праздник нашей воинской части и День десантников и сил специальных операций. Я демонстрировал приемы рукопашного боя, самозащиты и мастерство владения оружием. Быстро усвоить все приемы помогло то, что занимаюсь тайским боксом, — пояснил гвардии младший сержант Филимонов.

Парень мечтает поступить в Академию Министерства внутренних дел, и служба в армии помогла ему стать сильнее, увереннее в себе.

— Новобранцам стоит прислушиваться к словам командиров, быть выдержанными и проявлять разумную инициативу — тогда вы сможете быстрее адаптироваться к службе в армии, — советует Артём

Александра Климова, фото Ирины Малиновской