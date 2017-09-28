Уверенным курсом – навстречу съезду

 в В организациях ДОСААФ / Свежий выпуск  помечено Выпуск № 182

Недавно в Минске состоялся XI пленум Центрального совета ДОСААФ, на котором были подведены итоги развития оборонного общества в первом полугодии и уточнены задачи по выполнению плановых показателей 2017 года. Также обсуждались первоочередные задачи по подготовке и проведению XV съезда ДОСААФ, который намечен на 28 марта 2018 года.

С докладом выступает председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман

В своем докладе председатель Центрального совета генерал-майор запаса Иван Дырман отметил, что в прошедшем полугодии сотрудники оборонного общества активно трудились над реализацией Государственной программы развития ДОСААФ на 2014 — 2018 годы. Это позволило выполнить плановые показатели развития за первое полугодие нынешнего года.

В мае 2017 года в мемориальном комплексе «Прорыв» в Ушачском районе оборонным обществом была торжественно открыта республиканская патриотическая акция «XV съезду ДОСААФ — высокую результативность и качество работы!».

Справа налево: руководители лучших оргструктур ДОСААФ Витебщины Павел Лямцев, Александр Чепельников, Константин Полтавцев

За прошедшее полугодие количество членов оборонного общества увеличилось на 5.927 человек, достигнув более 145 тысяч членов. Создано 50 новых первичных оргструктур, их общая численность — 2.024.

Достигнуты значительные результаты в развитии авиационных и технических видов спорта. Если в пяти специализированных детско-юношеских спортивно-технических школах ДОСААФ в прошлом, 2015/2016 учебном году занимались 1.135 учащихся в 123 группах, то в текущем году — 1.208 учащихся в 134 группах. В летний каникулярный период в спортивно-оздоровительных лагерях прошло оздоровление за две смены более 400 учащихся СДЮСТШ.

За шесть месяцев нынешнего года спортсмены-парашютисты ДОСААФ совершили более семи тысяч прыжков с парашютом

В первом полугодии 2017 года ДОСААФ успешно проведено 57 республиканских соревнований.

В соответствии с выстроенной системой подготовки национальных и сборных команд к международным стартам организовано участие в 17 чемпионатах, Кубках мира и Европы. На этих соревнованиях спортсмены ДОСААФ завоевали в первом полугодии 99 медалей — 38 золотых, 31 серебряную и 30 бронзовых.

За шесть месяцев 2017 года подготовлено 11 мастеров спорта и 34 кандидата в мастера спорта. Абсолютным лидером по подготовке спортсменов‑разрядников уже третий год подряд является СДЮСТШ по водным видам спорта, в которой только за первое полугодие подготовлено три мастера спорта и 11 кандидатов в мастера спорта.

В СДЮСТШ ДОСААФ сегодня занимается более 1.200 учащихся в 134 группах

В ряду важнейших государственно-значимых задач оборонного общества значительное место принадлежит подготовке граждан по рабочим профессиям и специалистов по военно-учетным специальностям для силовых ведомств.

За первое полугодие оргструктурами и организациями ДОСААФ подготовлено 21.017 специалистов различных профессий. В том числе подготовлено и переподготовлено 17.567 водителей механических транспортных средств. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически все областные структуры и учебные организации центрального подчинения превзошли свои показатели — от 2 до 19 процентов — по подготовке водителей и специалистов. В целом показатель сдачи учащимися экзамена в ГАИ с первого раза по ДОСААФ остался на прежнем, достаточно высоком уровне — 62 процента (это выше, чем в целом по стране).

В автошколах ДОСААФ систематически обновляется парк учебных машин

В прошлом и текущем годах открыты новые филиалы оргструктур — в Каменце и Кореличах, а также 10 учебных классов в Витебской объединенной оргструктуре, Гродненской, Калинковичской, Ленинской (г. Минск) и Минской районных организационных структурах (РОС), по два класса в Мозырской (Ельск, Наровля) и Столинской РОС (д. Рурель, д. Плотница), а также в Республиканском учебном спортивном центре.

Многое в успехах любой организации зависит от ее руководителя, от его способности сплотить вокруг себя и мобилизовать коллектив на выполнение плановых показателей. Таких руководителей в ДОСААФ немало: это Алексей Жуковец, Александр Чепельников, Юрий Козик, Александр Аксютич, Валерий Лущик, Владимир Тарасов, Владимир Ничипорчик, Валентин Воробей, Анатолий Савенок, Дмитрий Телышев, Александр Безрученко, Иван Данилкин… Они работают эффективно и достигают высоких результатов.

В системе подготовки специалистов важнейшее место принадлежит обучению призывников для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также переподготовке военнослужащих Вооруженных Сил. В первом полугодии 2017 года подготовлено 1.385 призывников и военнослужащих по военно-учетным специальностям, в том числе для Министерства обороны — 1.308 человек, МВД — 105, органов пограничной службы — 15, КГБ — 17 человек.

Переподготовка военных специалистов проводится планово в крупных учебных организациях ДОСААФ

В первом полугодии этого года приобретено 13 единиц транспортных средств. Восемь автомобилей «Фольксваген Поло» закуплены централизованно (за счет резервного фонда ДОСААФ) и переданы наиболее нуждающимся в них учебным организациям. Три легковых автомобиля и два мотоцикла организации приобрели за свои средства.

Авиация ДОСААФ в первом полугодии 2017 года работала планово и достаточно эффективно. Аэроклубы укомплектованы летчиками, 83 процента из них — летчики 1‑го класса. В настоящий момент исправность воздушных судов составляет более 80 процентов.

В этом году в аэроклубах ДОСААФ проходят подготовку 128 человек летного состава, в том числе 34 курсанта-летчика авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь и 47 спортсменов‑летчиков.

Ежегодно в аэроклубах ДОСААФ проходят подготовку курсанты авиационного факультета Военной академии

В авиационных организациях ДОСААФ парашютным спортом постоянно занимались 156 спортсменов‑парашютистов. За первое полугодие 2017 года выполнено 7.298 прыжков с парашютом.

Договорные обязательства по обеспечению выполнения прыжков с парашютом военнослужащими сил специальных операций Вооруженных Сил выполняются Минским, Бобруйским, Брестским городским и Витебским аэроклубами. В Витебском и Минском аэроклубах выполняли прыжки с парашютом курсанты и слушатели факультета военной разведки Военной академии Республики Беларусь.

За первое полугодие введено в эксплуатацию новое административное здание Горецкой межрайонной оргструктуры. Минский аэроклуб передислоцировался из Боровой в Липки и приступил к плановой работе.

Мероприятия в рамках деятельности организаций и организационных структур ДОСААФ, утвержденные финансовым планом на первое полугодие 2017 года, выполнены на 112 процентов. Все организации были платежеспособны, не допускалось задолженности по платежам в бюджет, своевременно выплачивалась заработная плата и уплачивались налоги.

С докладом «О первоочередных задачах по подготовке и проведению XV съезда ДОСААФ» выступил заместитель председателя Центрального совета оборонного общества Владимир Сероштан. Он подчеркнул, что общая задача всех доса­афовцев — укреплять своими делами авторитет ДОСААФ в обществе, добиваться широкого участия молодежи республики в оборонном движении, сохранить и приумножить славные традиции ветеранов. Оборонное общество подходит к XV съезду ДОСААФ с хорошими результатами в работе, с высоким качеством решения государственно-значимых задач.

Андрей Дроб, капитан 2 ранга запаса, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора

 

 

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