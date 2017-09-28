Недавно в Минске состоялся XI пленум Центрального совета ДОСААФ, на котором были подведены итоги развития оборонного общества в первом полугодии и уточнены задачи по выполнению плановых показателей 2017 года. Также обсуждались первоочередные задачи по подготовке и проведению XV съезда ДОСААФ, который намечен на 28 марта 2018 года.

В своем докладе председатель Центрального совета генерал-майор запаса Иван Дырман отметил, что в прошедшем полугодии сотрудники оборонного общества активно трудились над реализацией Государственной программы развития ДОСААФ на 2014 — 2018 годы. Это позволило выполнить плановые показатели развития за первое полугодие нынешнего года.

В мае 2017 года в мемориальном комплексе «Прорыв» в Ушачском районе оборонным обществом была торжественно открыта республиканская патриотическая акция «XV съезду ДОСААФ — высокую результативность и качество работы!».

За прошедшее полугодие количество членов оборонного общества увеличилось на 5.927 человек, достигнув более 145 тысяч членов. Создано 50 новых первичных оргструктур, их общая численность — 2.024.

Достигнуты значительные результаты в развитии авиационных и технических видов спорта. Если в пяти специализированных детско-юношеских спортивно-технических школах ДОСААФ в прошлом, 2015/2016 учебном году занимались 1.135 учащихся в 123 группах, то в текущем году — 1.208 учащихся в 134 группах. В летний каникулярный период в спортивно-оздоровительных лагерях прошло оздоровление за две смены более 400 учащихся СДЮСТШ.

В первом полугодии 2017 года ДОСААФ успешно проведено 57 республиканских соревнований.

В соответствии с выстроенной системой подготовки национальных и сборных команд к международным стартам организовано участие в 17 чемпионатах, Кубках мира и Европы. На этих соревнованиях спортсмены ДОСААФ завоевали в первом полугодии 99 медалей — 38 золотых, 31 серебряную и 30 бронзовых.

За шесть месяцев 2017 года подготовлено 11 мастеров спорта и 34 кандидата в мастера спорта. Абсолютным лидером по подготовке спортсменов‑разрядников уже третий год подряд является СДЮСТШ по водным видам спорта, в которой только за первое полугодие подготовлено три мастера спорта и 11 кандидатов в мастера спорта.

В ряду важнейших государственно-значимых задач оборонного общества значительное место принадлежит подготовке граждан по рабочим профессиям и специалистов по военно-учетным специальностям для силовых ведомств.

За первое полугодие оргструктурами и организациями ДОСААФ подготовлено 21.017 специалистов различных профессий. В том числе подготовлено и переподготовлено 17.567 водителей механических транспортных средств. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически все областные структуры и учебные организации центрального подчинения превзошли свои показатели — от 2 до 19 процентов — по подготовке водителей и специалистов. В целом показатель сдачи учащимися экзамена в ГАИ с первого раза по ДОСААФ остался на прежнем, достаточно высоком уровне — 62 процента (это выше, чем в целом по стране).

В прошлом и текущем годах открыты новые филиалы оргструктур — в Каменце и Кореличах, а также 10 учебных классов в Витебской объединенной оргструктуре, Гродненской, Калинковичской, Ленинской (г. Минск) и Минской районных организационных структурах (РОС), по два класса в Мозырской (Ельск, Наровля) и Столинской РОС (д. Рурель, д. Плотница), а также в Республиканском учебном спортивном центре.

Многое в успехах любой организации зависит от ее руководителя, от его способности сплотить вокруг себя и мобилизовать коллектив на выполнение плановых показателей. Таких руководителей в ДОСААФ немало: это Алексей Жуковец, Александр Чепельников, Юрий Козик, Александр Аксютич, Валерий Лущик, Владимир Тарасов, Владимир Ничипорчик, Валентин Воробей, Анатолий Савенок, Дмитрий Телышев, Александр Безрученко, Иван Данилкин… Они работают эффективно и достигают высоких результатов.

В системе подготовки специалистов важнейшее место принадлежит обучению призывников для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также переподготовке военнослужащих Вооруженных Сил. В первом полугодии 2017 года подготовлено 1.385 призывников и военнослужащих по военно-учетным специальностям, в том числе для Министерства обороны — 1.308 человек, МВД — 105, органов пограничной службы — 15, КГБ — 17 человек.

В первом полугодии этого года приобретено 13 единиц транспортных средств. Восемь автомобилей «Фольксваген Поло» закуплены централизованно (за счет резервного фонда ДОСААФ) и переданы наиболее нуждающимся в них учебным организациям. Три легковых автомобиля и два мотоцикла организации приобрели за свои средства.

Авиация ДОСААФ в первом полугодии 2017 года работала планово и достаточно эффективно. Аэроклубы укомплектованы летчиками, 83 процента из них — летчики 1‑го класса. В настоящий момент исправность воздушных судов составляет более 80 процентов.

В этом году в аэроклубах ДОСААФ проходят подготовку 128 человек летного состава, в том числе 34 курсанта-летчика авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь и 47 спортсменов‑летчиков.

В авиационных организациях ДОСААФ парашютным спортом постоянно занимались 156 спортсменов‑парашютистов. За первое полугодие 2017 года выполнено 7.298 прыжков с парашютом.

Договорные обязательства по обеспечению выполнения прыжков с парашютом военнослужащими сил специальных операций Вооруженных Сил выполняются Минским, Бобруйским, Брестским городским и Витебским аэроклубами. В Витебском и Минском аэроклубах выполняли прыжки с парашютом курсанты и слушатели факультета военной разведки Военной академии Республики Беларусь.

За первое полугодие введено в эксплуатацию новое административное здание Горецкой межрайонной оргструктуры. Минский аэроклуб передислоцировался из Боровой в Липки и приступил к плановой работе.

Мероприятия в рамках деятельности организаций и организационных структур ДОСААФ, утвержденные финансовым планом на первое полугодие 2017 года, выполнены на 112 процентов. Все организации были платежеспособны, не допускалось задолженности по платежам в бюджет, своевременно выплачивалась заработная плата и уплачивались налоги.

С докладом «О первоочередных задачах по подготовке и проведению XV съезда ДОСААФ» выступил заместитель председателя Центрального совета оборонного общества Владимир Сероштан. Он подчеркнул, что общая задача всех доса­афовцев — укреплять своими делами авторитет ДОСААФ в обществе, добиваться широкого участия молодежи республики в оборонном движении, сохранить и приумножить славные традиции ветеранов. Оборонное общество подходит к XV съезду ДОСААФ с хорошими результатами в работе, с высоким качеством решения государственно-значимых задач.

Андрей Дроб, капитан 2 ранга запаса, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора