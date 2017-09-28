Хороший пример заразителен

История военно-медицинской службы соединений и воинских частей, в разное время дислоцировавшихся на территории нашей страны, а также органа военного управления медицинской службой Вооруженных Сил Беларуси до недавнего времени была изучена мало.

За последние несколько лет был сделан прорыв в данной области — увидела свет монография «Руководители военной медицины Беларуси 1914–2014 годы» (2016). В данной книге рассмотрены главные вехи в историческом развитии военно-медицинского дела на белорусских территориях в течение последнего столетия и представлены биографии основных деятелей медицины в погонах. Впервые в истории медицинской службы белорусской армии собраны сведения биобиблиографического характера о руководящем составе медицинской (санитарной) службы — ее начальниках, главных специалистах (хирургах, терапевтах, эпидемиологах и санитарных врачах) белорусских военных округов и фронтов Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил Республики Беларусь. В издании описаны события начиная с 1 августа (19 июля) 1914 года (момента создания органа военного управления медицинским обеспечением войсковых формирований Минского военного округа) до настоящего времени.

— Этот военно-исторический «эпос» призван популяризовать службу в Вооруженных Силах как почетную обязанность каждого гражданина Республики Беларусь, поддерживать авторитет медицинской службы, воспитывать у граждан патриотизм и любовь к своему Оте­честву, — подчеркнул автор монографии, заместитель начальника военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» по учебной и научной работе — начальник учебного отдела кандидат медицинских наук, доцент полковник медицинской службы Олег Ишутин. — Она рассчитана на широкий круг читателей — офицеров медицинской службы, любителей военной истории, в том числе истории военной медицины.

По словам Олега Сергеевича, интерес к истории военной медицины у него пробудился благодаря нештатному главному историку военной медицины Министерства обороны России доктору медицинских наук, профессору полковнику медицинской службы Павлу Гладких, с которым Олег Ишутин познакомился во время учебы на факультете руководящего медицинского состава Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Из-под пера Павла Фёдоровича вышло более 30 книг, посвященных истории медицинской службы Российской императорской армии, Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Вооруженных сил Российской Федерации. И у Олега Сергеевича родилась мысль написать книгу по истории медицинской службы нашей страны. А начать он решил с руководителей медслужбы.

Исходные сведения оказались весьма скудными. Собирать материал пришлось по крупицам. Большую часть данных автор почерпнул, работая в фундаментальной библиотеке Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и ее святая святых — архиве, а также в Российской национальной библиотеке, Национальной библиотеке Беларуси, Национальном архиве Республики Беларусь, Центральном архиве Министерства обороны Республики Беларусь, Республиканской научной медицинской библиотеке и т. д. За десять лет (а именно столько Олег Ишутин трудился над книгой — с 2006 по 2016 год) были изучены тысячи различных документов о деятельности нашей военно-медицинской службы в ХІХ–ХХІ веках, сотни военно-медицинских журналов, самые ранние из которых датировались 1823 годом, исследованы многие другие источники информации. В итоге удалось найти данные о 104 офицерах, в разное время занимавших различные высокие должности в медицинской службе. В их числе были 43 военно-медицинских начальника, из которых добрый десяток — генералы. На их плечах лежала и лежит сегодня ответственность за организацию оказания медицинской помощи военнослужащим.

Определенное место в книге «Руководители военной медицины Беларуси 1914–2014 годы» отводится повествованию о развитии военной медицины на территории нынешней Беларуси в ХVII– ХVIII столетиях, деятельности эскулапов в погонах из числа этнических белорусов.

— Опыт наших военных врачей необходимо передавать будущим поколениям медиков. Ведь эскулапы в погонах всегда были на переднем крае, спасали раненых и пострадавших, причем нередко ценой собственной жизни. Только в Афганистане погибло свыше 320 военных медиков.

Мы готовим не только врачей, но и офицеров. Поэтому мы обязаны воспитывать у них преданность Отечеству, стремление служить его интересам, готовность к защите родной земли. И делать это лучше всего на ярких примерах героических предшественников, которые творили и творят историю медицинской службы Вооруженных Сил белорусского государства. Ведь, как известно, хорошие примеры заразительны. А значит — память о них должна жить вечно, — резюмировал Олег Ишутин.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото из личного архива Олега Ишутина