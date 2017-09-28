Юбилей ДОСААФ «спланировал» на Гомельщину

В минувшую субботу на аэродроме Миньков Рогачевского аэроклуба ДОСААФ состоялось торжественное открытие открытого чемпионата Республики Беларусь по планерному спорту, который посвящен 90‑летию ДОСААФ Беларуси. Заявки на участие в соревнованиях подали ведущие спортсмены-планеристы из Беларуси и России.

В год своего юбилея оборонное общество решило поставить красивую точку, проведя большой день ДОСААФ в Гомельском регионе. Руководство Центрального совета хотело показать, что из себя представляет организация в масштабах страны. И праздник удался. По самым скромным подсчетам, на церемонию открытия чемпионата прибыло более тысячи человек.

Во время торжественного открытия соревнований выступили председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман, председатель Рогачевского районного исполнительного комитета Сергей Денисенко и другие должностные лица. На мероприятие прибыли представители Государственного секретариата Совета Безопасности, Палаты представителей Национального собрания и Военной академии Республики Беларусь, командования сил специальных операций, ВВС и войск ПВО, Гомельского облисполкома и ряда общественных объединений.

Прошло большое авиационно-спортивное шоу и показательные выступления спортсменов ДОСААФ по различным авиационным и техническим видам спорта, развиваемым в оборонном обществе. В рамках этого мероприятия состоялись демонстрационные прыжки парашютистов с Государственным флагом Республики Беларусь и флагом ДОСААФ с высоты 1.800 метров; пилотаж планера «Бланик L‑13» на высоте 600 метров; пролет самолета-буксировщика «Вильга‑35А» на высоте 50 метров; пилотаж планера «Янтарь-стандарт» на высоте 800 метров; демонстрационные прыжки парашютистов с высоты 1.200 и 1.400 метров. В авиашоу приняла участие команда парашютистов Вооруженных Сил.

В день старта чемпионата были организованы бесплатные полеты на самолете Ан‑2 и самолете-буксировщике «Вильга‑35А» для 24 отличников учебы различных учреждений образования Рогачевского района. Их отбирали на протяжении нескольких месяцев до этого интересного события. И, как утверждают учителя местных школ, многие мальчишки и девчонки заметно повысили свои отметки.

Также в день праздника каждый смог принять участие в обзорных полетах на воздушных судах на платной основе. От желающих не было отбоя, к тому же цены в этот день оказались очень и очень демократичными.

Для жителей региона были продемонстрированы показательные выступления спортсменов ДОСААФ по различным видам спорта: мотоболу, пейнтболу, мотоциклетному спорту и картингу. В развернутом интерактивном тире любой желающий смог пострелять из различных видов учебно-тренировочного оружия.

В небе над аэродромом все смогли увидеть «воздушный бой» кордовых авиамоделей. В ангаре и рядом с летным полем были развернуты выставки учебных и спортивных автомобилей, авиа­моделей, ракетомоделей, мотоциклов и картов. А к полевой кухне с солдатской кашей выстроилась огромная очередь. Гречку «по-походному» смогли попробовать все желающие.

Выступления музыкальных коллективов Рогачевского городского Дома культуры украсили праздник и сделали его более торжественным.

Во время брифинга для республиканских и региональных СМИ Иван Дырман отметил, что планерный спорт в Беларуси активно набирает обороты, а число желающих заниматься им постоянно растет.

— До недавнего времени планеристов готовили только в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ. Поскольку этого оказалось недостаточно, было принято решение возродить один из старейших аэро­клубов страны в Рогачевском районе, и ДОСААФ взял его под свое крыло. Благодаря государственной поддержке данного вида спорта, хорошей материально-технической базе, а также профессиональному тренерскому составу у белорусского планерного спорта большое будущее. Рогачевский аэроклуб станет постоянным местом проведения открытого чемпионата Беларуси по планерному спорту, — сказал Иван Васильевич.

Нынешние соревнования продлятся по 30 сентября. Опытным пилотам предстоит продемонстрировать летные навыки, умение оптимально использовать погодные условия в полетах по заранее определенным маршрутам на планерах, специальных летательных аппаратах, не имеющих моторной тяги.

Принято считать, что планерный спорт — самый безопасный среди всех авиационных видов спорта. Логика спортсменов такова: у аппарата нет двигателя, соответственно, отсутствует вероятность его отказа. К тому же пилоту планера не нужно прилагать значительных физических усилий во время полета. Именно поэтому заниматься им может и стар и млад.

Главным показателем в планерном спорте является скорость, с которой летчик проходит заявленную дистанцию. Ее протяженность в зависимости от погодных условий колеблется от 100 до 500 километров. Во время полетов спортсмены планируют на высоте полтора-два километра.

К слову, рекордная высота, на которую доводилось подниматься пилоту на планере, составляет более 14 километров. Подняться в небо и дотянуться до облаков безмоторным планерам помогают самолеты-буксировщики. В сцепке два воздушных судна взлетают на высоту восемьсот метров, после чего планер переходит в зону парения и продолжает самостоятельный полет. Контроль за пилотами осуществляется с помощью GPS-навигации. Судьи по определенной формуле на основании GPS-треков вычисляют результат участников. Побеждает тот, кто покажет наиболее высокую скорость.

К сожалению, планеризм очень зависит от метеорологических условий. Планеристы могут летать только в «парящую» погоду. Ее лучшим показателем являются кучевые облака. Они свидетельствуют о наличии восходящего потока воздуха. Под такими облаками планеры набирают высоту и перемещаются от одного облака к другому. Как это ни досадно, но в день открытия нынешнего чемпионата погода оказалась не самой подходящей, и состязания пришлось отложить.

Кстати, посмотреть на соревнования приехало несколько курсантов авиационного факультета Военной академии, которые уже прошли летную подготовку на планерах в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ и теперь готовятся осваивать самолеты Як‑52. Многие опытные пилоты утверждают, что тот, кто научился летать на самолете без тяги (читай —планере), намного быстрее осваивает управление воздушного судна с двигателем.

Журналистам, которые приехали освещать чемпионат, пресс-центр ДОСААФ приготовил приятный сюрприз. Фотокорреспонденты республиканских и региональных СМИ получили возможность подняться в воздух и произвести съемку с борта самолета Ан‑2. Однако самые острые впечатления и массу эмоций, пожалуй, получил сотрудник военного информационного агентства «Ваяр» подполковник Александр Холод. Он стал единственным представителем массмедиа, кому посчастливилось подняться в небо на планере в кабине пилота и сделать эксклюзивные фотоснимки.

О многих особенностях планеризма журналистам рассказал победитель открытого чемпионата Республики Беларусь по планерному спорту 2016 года мастер спорта Николай Овсянников. У него путь в авиацию начинался… с бумажных самолетиков. Потом Николай увлекся авиамодельным спортом, «заболел» дельтапланеризмом и парапланеризмом. И уже шесть лет Николай Овсянников занимается планеризмом.

Выступая на открытии соревнований, он подчеркнул, что ДОСААФ ощутимо поддерживает планерный спорт. Такой поддержки спортсменов нет в соседних странах, там вся финансовая нагрузка лежит на плечах энтузиастов, а затраты составляют большие суммы.

Отложенный старт состязаний нисколько не испортил впечатление от праздника. Ведь зрители приехали на аэродром Миньков в первую очередь, чтобы увидеть авиашоу, показательные выступления спортсменов ДОСААФ, отведать солдатской каши, определиться с тем, куда можно отдать заниматься детей.

А это и было главной целью мероприятия. Ведь сегодня основная задача ДОСААФ в спортивной деятельности — массовое вовлечение молодежи в занятия авиационными и техническими видами спорта, приглашение к вступлению в ряды ДОСААФ.

Андрей Дроб, капитан 2 ранга запаса, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора