Заслужили трудом и усердием

Вчера в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков вручил государственные награды — медали «За отличие в воинской службе» и «За безупречную службу» различных степеней — наиболее отличившимся в ходе служебной деятельности военнослужащим.

Всего награды в тот день из рук главы военного ведомства получили почти 200 офицеров, прапорщиков и военнослужащих, проходящих службу по контракту. Соответствующие указы глава государства подписал в конце августа этого года.

Медали «За отличие в воинской службе» были вручены полковникам Олегу Литавору и Александру Федоренко, подполковникам Максиму Шутко и Александру Кременю.

— Это уже вторая моя государственная награда, но эмоции в момент вручения медали по-прежнему переполняли меня. Для меня награждение медалью «За отличие в воинской службе» означает, что у руководства Министерства обороны есть определенное доверие ко мне и моему труду и я иду в правильном направлении, — поделился полковник Александр Федоренко. — При этом я считаю, что эта награда — заслуга в том числе и моих подчиненных, которые своим трудом также внесли вклад в обороноспособность государства.

Традиционно в числе награждаемых были и военно­служащие-женщины — в том числе старший помощник начальника мобилизационного отделения 65‑й автомобильной бригады лейтенант Светлана Дубаневич. Несмотря на то что в семье женщины нет военных, Светлана Петровна осознанно встала в армейский строй и, пройдя службу от рядового до прапорщика, совсем недавно получила долгожданные офицерские погоны.

После награждения по сложившейся традиции состоялось торжественное фотографирование награжденных с главой военного ведомства.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Владимира Блинова