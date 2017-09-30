Белорусские десантники прибыли на Псковщину

Военнослужащие отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады со средствами усиления прибыли на полигон Струги Красные Российской Федерации.

После двухдневного пути на железнодорожном транспорте гвардейцы в назначенное время прибыли к месту проведения батальонного тактического учения с боевой стрельбой совместно с российскими военнослужащими.

Стоит отметить, что на протяжении всего марша было организовано охранение железнодорожного состава и техники, которой предстоит принять участие в учении. Также для взаимодействия между подразделениями по всему эшелону была налажена устойчивая связь.

Белорусских военнослужащих сил специальных операций встречал исполняющий обязанности командира 76‑й гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России гвардии полковник Кенес Кужахметов. По традиции гостям вручили хлеб-соль.

По прибытии на войсковой полигон Струги Красные наши военнослужащие приступили к подготовке полевого лагеря, организации его охранения.

Вскоре будет организовано взаимодействие с подразделениями, участвующими в учении от Российской Федерации, после чего обе стороны приступят к его проведению.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора

Псков — Минск