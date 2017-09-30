Цирк «зажигает звёзды»

Впервые в нашей стране и впервые в Белорусском государственном цирке прошел І Минский международный фестиваль циркового искусства. С 21 по 24 сентября на самом лучшем в Европе манеже борьбу за престижные награды циркового искусства вели артисты из 16 стран мира. Фестиваль стал площадкой для новых интересных контактов между мировыми цирками, а также одним из значимых событий, приуроченных к 950‑летию Минска.

Директор Белорусского государственного цирка Владимир Шабан рассказал журналистам о задачах І Минского международного фестиваля циркового искусства, одна из которых — открытие новых талантливых имен. Владимир Анатольевич также поведал историю создания волшебной эмблемы фестиваля — циркового цилиндра в разноцветном художественном стекле.

Чарующая магия цирка воплотилась в красочном изделии волшебной красоты благодаря кропотливому ручному труду всемирно известного художника по стеклу Ремигиюса Крюкаса. 24 сентября состоялось праздничное представление обладателей специальных призов фестиваля и «Шоу победителей».

В пресс-конференции приняли участие представители Белгосцирка и члены авторитетного международного жюри. Среди них — вице-президент Международного циркового фестиваля в Монте-Карло Урс Пилц, который признался в любви к Минску и подчеркнул, что впечатлен развитием белорусского циркового искусства и прекрасным зданием цирка. Он также сообщил, что белорусские артисты в возрасте до 20 лет могут стать участниками всемирно известного фестиваля «Новое поколение». А балет Белорусского государственного цирка уже не однажды покорял зрителей в Монте-Карло яркими, прекрасными выступлениями.

О том, что невозможно переоценить значение циркового фестиваля в Минске, сказала член международного жюри фестиваля директор международного циркового фестиваля в Австралии Жасмин Страга, сделавшая акцент на том, что лучшие артисты уедут с новыми контрактами для выступлений в разных странах мира.

Жасмин совершила 30‑часовой перелет из Австралии в белорусскую столицу, в Минске она была впервые и впечатлена зеленым, чистым и красивым, с уникальной архитектурой городом, о котором хочется узнать как можно больше.

Не могу не добавить, что по доброй традиции журналисты стали одними из первых восторженных зрителей программы «А» І Минского международного циркового фестиваля. Мы увидели незабываемую красоту воздушных гимнастов на ремнях из Узбекистана под руководством Рустама Хаметова, неподражаемого Ливиу Тудора с номером «Комические тарелочки с собачкой» из Румынии, суперсовременного клоуна-«трансформера» Артёма Велкина из Украины, любимого многими зрителями артиста Белгосцирка Айдына Исрафилова и его «Эксцентрику с обезьяной».

И уже сегодня Белгосцирк ждет зрителей с новой программой «Зажигает звезды…», составленной из цирковых номеров — призеров и лауреатов І Минского международного фестиваля циркового искусства. Столичный зритель и гости нашего города познакомятся с уникальными номерами артистов из Европы и с Ближнего Востока, из Кореи и Африки, России, Латвии, Литвы. Это «Эквилибр на тростях» и «Русские качели с трапецией» великолепной команды артистов из КНДР, которые завоевали фестивальное золото. Это и аттракцион из Египта «Нубийские львы и бенгальские тигры», которому был отдан приз зрительских симпатий. Это белорусские артисты Вероника Рыбчонок и Максим Виноградов с красивым номером «Воздушные гимнасты на полотнах», которому присуждено серебро фестиваля. А также головокружительный номер «Воздушный гимнаст Феникс» австралийца Джека Даусена, которому по праву вручена бронза.

Для маленьких зрителей под куполом цирка будут летать дрессированные голуби и показывать чудеса обезьянка, дрессированные ослики и собачки. Поклонники воздушной акробатики будут восхищаться номерами «Акробаты на мачте» и «Акробаты-вольтижеры «Люди в черном», а также «Вертикальным полетом» под руководством Николая Сарычева, представляющего Московский государственный цирк на проспекте Вернадского… Одним словом, по своему жанровому разнообразию новая программа — это настоящая энциклопедия современного циркового искусства под куполом Белорусского государственного цирка.

Ирина Бурак, фото предоставлено Белгосцирком