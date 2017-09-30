Достучаться до каждого сердца

В жизни каждого человека есть педагог, которому искренне хочется сказать слова особой благодарности. Минские суворовцы разных лет с душевной теплотой вспоминают своих дорогих и любимых наставников, со многими из которых поддерживают дружеские отношения по сей день. Преподавательский состав — визитная карточка и гордость минской «кадетки».

В преддверии Дня учителя в Минском СВУ состоялся праздничный концерт. Актовый зал — в праздничном убранстве. Улыбки суворовцев и их учителей, цветы и хорошие песни создали поистине праздничное настроение.

В тот день было высказано много добрых, теплых пожеланий педагогическому коллективу училища, а также педагогам-ветеранам, которых пригласили на торжество в «кадетку».

Начальник Минского суворовского военного училища полковник Александр Науменко поблагодарил всех педагогов за неустанный труд и поздравил их с профессиональным праздником.

— День учителя можно сравнить с Днем матери. Доброжелательные и талантливые учителя вместе со знаниями дарят нашим суворовцам душевное тепло и частичку своего сердца, — резюмировал Александр Викторович. — Мы поздравляем наших замечательных педагогов с их профессиональным праздником и благодарим за беспредельно благородный труд, терпение и мудрость.

Кроме того, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей Житихин вручил полковнику Александру Науменко переходящий приз — бронзовый бюст генерал-лейтенанта Кондратенко как лучшему учреждению в системе кадетского образования по итогам года. Со сцены звучали песни и стихи. Вдохновенно исполняли их воспитанники училища, представители офицерского состава и педагогического коллектива.

…В числе лучших педагогов Минского суворовского военного училища — учитель истории и обществоведения Татьяна Старичёнок.

— На уроках истории суворовцы не только приобретают знания, но и учатся любить Родину. Все это поможет им стать в будущем настоящими офицерами и грамотными руководителями, — считает Татьяна Викторовна. — Прошлое нужно знать — без него нет будущего.

Учитель белорусского языка и литературы Светлана Шарлан в педагогике более 28 лет, из них девять лет работает с суворовцами. В беседе она отметила:

— Всегда приятно, когда выпускники приходят к нам в гости, с благодарностью и теплотой отзываются об офицерах и педагогах училища. Это дорогого стоит.

В Минском СВУ обу­чаются мальчишки, которые выбрали для себя профессию Родину защищать. И на этом этапе обучения учитель играет такую же важную роль в их воспитании, как и командиры и офицеры-воспитатели.

Учитель географии Валентина Шандроха находит к каждому суворовцу свой индивидуальный подход:

— Всегда приятно видеть, когда в глазах суворовцев есть воодушевление и интерес к получению знаний.

Учитель английского языка Анжела Прокопчик преподает в МСВУ сравнительно недавно, однако и за четыре года она завоевала любовь и уважение суворовцев.

— Думаю, никто не будет спорить с тем, что педагогический хлеб нелегок. Однако мне моя работа очень нравится — иду как на праздник. С суворовцами приятно заниматься, — подытожила Анжела Юрьевна.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора